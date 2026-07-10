Rocznica ślubu to bardzo ważne wydarzenie w życiu małżonków. W końcu świętuje się wtedy kolejny rok życia razem, w miłości i szczęściu. W dodatku często to radosne święto dzielimy z bliskimi – rodzicami, dziećmi, znajomymi. A na okrągłe rocznice pewnie każdy z nas spotkał się z wyprawianiem hucznie tego dnia, na sali czy w domu, ale w większym gronie niż we dwoje. Dlatego też stajemy często przed pytaniem, co kupić na rocznicę ślubu? I jako małżonek, i jako osoba postronna, która wybiera się na takie przyjęcie. I tu przychodzi z pomocą Wyjątkowy Prezent, gdzie możecie znaleźć setki prezentów, aby uszczęśliwić bliską osobę.

Pomysł na prezent na rocznicę ślubu dla współmałżonka

Po latach małżeństwa już znamy bliską nam osobę na wylot. Ale też z biegiem czasu mamy coraz mniej pomysłów, co można dać na urodziny, imieniny, a co dopiero na rocznicę ślubu. Dlatego też mamy kilka pomysłów na prezent na rocznicę ślubu dla współmałżonka, w różnych wariantach.

Skupmy się najpierw na podarunku, który będziecie mogli wykorzystać we dwoje. Opcji jest naprawdę dużo. Wśród nich znajdziemy np. vouchery prezentowe, które można nie tyle co wręczyć, ale od razu zaplanować wyjście. I jednym z takich prezentów będzie Podwodna Kolacja w Łodzi lub we Wrocławiu. Jej zaletą jest to, że podczas kupowania możesz od razu dowiedzieć się, jaki jest termin i na szybko w domu go zarezerwować. Dzięki temu będziesz mógł od razu zabrać swojego współmałżonka na tą niesamowicie klimatyczną, romantyczną kolację. Szczególnie, jeśli ta osoba lubi zwierzęta, a jeśli nigdy nie była w danym zoo, to taka kolacja na pewno będzie jeszcze bardziej wyjątkowa. Szczególnie dlatego, że we Wrocławiu macie możliwość zwiedzania Afrykarium, a w Łodzi zobaczycie zapleczu Orientarium. To będzie niezapomniane przeżycie i ciężko będzie je przebić w następną rocznicę.

Mamy też idealny pomysł na prezent na rocznicę ślubu, który sprawdzi się dla każdej osoby pragnącej relaksu. A mianowicie masaż, będzie świetnym wyborem, szczególnie jeśli wybierzemy ten relaksacyjny. Na masaż można się udać we dwoje, więc to wyjście również będzie romantyczne, a następnie można się udać się gdzieś blisko na kolację do ulubionej restauracji.

Jeśli te dwie opcje cię nie zadowoliły, to mam też coś bardziej aktywnego, co można wykorzystać we dwoje. A mianowicie lot balonem. Czy jest coś bardziej romantycznego niż świętowanie rocznicy we dwoje, dziesiątki metrów nad ziemią, z pięknymi widokami? Chyba nie. A jeśli wybierzesz opcję lotu na wyłączność, to będzie wam towarzyszył jedynie pilot, dzięki czemu takie wydarzenie będzie jeszcze bardziej niezapomniane.

Prezent dla jednej osoby na rocznicę ślubu

Czasami mamy już ustalone jakieś wyjście czy wyjazd, ale czujemy potrzebę wręczenia jeszcze jakiegoś fizycznego przeżycia naszej ukochanej osobie. Dlatego w Wyjątkowym Prezencie znajdziesz setki opcji dla jednej osoby, które nadadzą się na pomysł na prezent na rocznicę ślubu.

Takim podarunkiem będzie na pewno head spa lub zabieg na buźkę. Tak jak na masaż możemy iść we dwoje, tak na taki zabieg już tylko w pojedynkę. Bliska ci osoba będzie mogła się na nim zrelaksować, a do tego zadbać o swoje dobre samopoczucie i odpocząć.

Kolejną opcją jest coś bardziej aktywnego, można by powiedzieć, że ekstremalnego. A taki podarunek sprawdzi się tylko w momencie, gdy osoba obdarowana faktycznie o nim marzy. A mowa tu o skoku ze spadochronem lub skoku na bungee. Obie opcje są bardzo ekstremalne, dające nam mnóstwo adrenaliny i pozytywnych emocji.

Oto kilka dodatkowych pomysłów na prezent na rocznicę ślubu dla jednej osoby:

Sesja floatingu będzie idealna dla każdego, kto szuka totalnego wyciszenia i odcięcia od bodźców

Puppy joga sprawdzi się dla tych, co kochają zwierzęta i cenią sobie aktywność

Lot w tunelu aerodynamicznym będzie świetnym przeżyciem dla osoby poszukującej w życiu mocnych wrażeń

Co kupić na rocznicę ślubu, jeśli jest się osobą postronną?

Tak jak wspominałam, niekiedy rocznicę ślubu obchodzimy hucznie, na sali czy w domu z rodziną. Więc jeśli jesteśmy zaproszeni na takie spotkanie, to nie wypada przyjść z pustymi rękami. Co w takim razie wręczyć małżonkom na ich rocznicę?

Mamy tutaj idealny pomysł na prezent na rocznicę ślubu, szczególnie jeśli nie wiemy, co by mogło się im spodobać. A takim podarunkiem jest oczywiście karta podarunkowa do Wyjątkowego Prezentu. Dzięki niej osoby obdarowane będą mogły wybierać z całej oferty Wyjątkowego Prezentu.

Ale jeśli według ciebie to zbyt ogólny prezent, to postaw na Pakiet Przeżyć. W wersji dla dwojga jest ich kilka, od uniwersalnych, po takie z masażami, kolacjami czy wyjazdami, więc na pewno coś do nich dopasujesz. W dodatku pozostawisz im nadal opcję wyboru, gdyż będą mogli wybrać jedno przeżycie z listy.

Oczywiście możesz iść już też w narzucony prezent i wtedy najlepszym wyborem będzie wyjazd. W końcu kto nie chciałby udać się na romantyczny weekend w góry czy nad morze. Do tego podarunku musisz tylko wybadać, czy osoby obdarowane są mobilne i jakie miejsce w Polsce preferują.

Materiał promocyjny wyjatkowyprezent.pl.