Są takie kompozycje zapachowe, obok których trudno przejść obojętnie. Nie wpisują się w sezonowe mody, nie podążają ślepo za trendami, a mimo to przyciągają uwagę i zostają w pamięci na długo. Jednym z takich zapachów jest Vanilla Black Pepper od polskiej marki Bohoboco- niszowe perfumy, które w ostatnim czasie Polki pokochały za ich nieoczywisty, hipnotyzujący charakter.

To zapach, który opowiada historię. Jego źródłem jest metafizyczne wspomnienie dyrektora kreatywnego Bohoboco- impuls, który stał się inspiracją do stworzenia całej linii BOHOBOCO • PERFUME. Vanilla Black Pepper otwiera tę kolekcję jak osobista deklaracja: o pasji, oddaniu sztuce i podróży w głąb siebie. To zapach o emocjach, fascynacji i potrzebie odnalezienia własnej drogi.

Dość wyjątkowy zapach, oryginalny, nietuzinkowy. Nie jest absolutnie słodki, wanilia jest wyczuwalna ale jest ona pieprzna tak jak nazwa perfum mówi. Dla mnie super. Bardzo kobiece i intrygujące. Raczej wieczorowe niż na dzień, ale ja lubię o każdej porze dnia i nocy; Oryginalny bardzo ciekawy zapach czarnego pieprzu z wanilią w tle

– piszą zachwycone internautki na stronie Douglas.pl

Vanilla Black Pepper- perfumy nie dla każdego…

Kompozycja jest słodko-ostra, zmysłowa i uzależniająca. Wanilia- ciepła, miękka i otulająca spotyka się tu z wyrazistym, lekko pikantnym czarnym pieprzem. Ten kontrast sprawia, że zapach nie jest oczywisty ani banalny. Z jednej strony daje poczucie komfortu, z drugiej- pobudza i intryguje. To właśnie ta gra przeciwieństw sprawia, że trudno go zapomnieć.

Otwarcie przynosi subtelność kwiatu pomarańczy i delikatną, lekko zieloną wierzbówkę kiprzycę. W sercu pojawia się heliotrop o pudrowo-migdałowym charakterze, żywica drzewa kadzidłowego oraz róża, które nadają kompozycji głębi i elegancji. Jednak prawdziwa magia dzieje się w bazie- tam czarny pieprz łączy się z kremową wanilią, drzewem cedrowym i białym piżmem, tworząc trwały, zmysłowy ślad na skórze.

1 Perfumy Bohoboco Vanilla & Black Pepper Kup teraz

Vanilla Black Pepper to zapach dla osób, które chcą pachnieć inaczej niż wszyscy- subtelnie, ale z charakterem. Dla tych, którzy w perfumach szukają nie tylko ładnej woni, ale też emocji, wspomnień i osobistej opowieści. To więcej niż perfumy. To zapachowa podróż w głąb siebie- pełna pasji, ekscytacji chwilą i miłości do tego, co autentyczne.