Jeśli szukasz perfum intrygujących, niebanalnych i takich, które nie nadwyrężą Twojego portfela to dobrze trafiłaś. Ten zapach od Hdrey spełnia wszystkie te kryteria. Trafiłam na niego przypadkiem, a teraz jestem pewna, że zostanie ze mną na dłużej…

Mowa o Ember Mystery Eau de Perfum, czyli kompozycji, która przenosi sztukę zapachu na zupełnie nowy poziom wyrafinowania. To aromat, który otula skórę niczym miękki kaszmirowy szal i zostaje z Tobą przez cały dzień, subtelnie przypominając o swojej obecności. Zmysłowy, ciepły, a jednocześnie niezwykle elegancki. To po prostu magnes na komplementy.

Ember Mystery Eau de Perfum. Co znajdziemy w składzie?

W nutach głowy wyczuwalne są świeże liście kwiatu pomarańczy energetyzujące i promienne- przełamane pikantnym czarnym pieprzem, który dodaje całości charakteru. Nad wszystkim unosi się jaśmin– elegancki, kobiecy, wyrafinowany.

Serce zapachu bije mocniej dzięki paczuli. To ona nadaje kompozycji głębi, ziemistego ciepła i tajemniczości. Towarzyszy jej drzewo cedrowe, które wprowadza drzewną, harmonijną nutę i sprawia, że zapach nabiera luksusowego sznytu.

A baza? Tu zaczyna się prawdziwa magia. Piżmo otula ciało ciepłem i zmysłowością, wanilia dodaje kremowej słodyczy, wetiweria wnosi nowoczesną świeżość, a fiołek subtelnie spaja całość delikatnym, kwiatowym akcentem. Efekt? Zapach unisexowy, ale na kobiecej skórze nabierający wyjątkowo zmysłowego charakteru.

Ember Mystery to część większej linii- znajdziesz w niej również mgiełki, balsamy do ciała i żele pod prysznic. Warstwowanie tych produktów pozwala wzmocnić trwałość i głębię zapachu, tworząc efekt luksusowej, wielowymiarowej aury, która towarzyszy od rana do wieczora.

I rzeczywiście trwałość robi wrażenie. To jeden z tych aromatów, które czujesz na szaliku jeszcze następnego dnia. Projekcja jest wyraźna, ale nie przytłaczająca. Idealna do pracy, na wieczorne wyjście, a szczególnie na chłodniejsze dni, kiedy ciepłe nuty rozwijają się najpiękniej.

Wodę perfumowaną Ember Mystery otrzymałam w prezencie, w zestawie z balsamem do ciała i płynem do kąpieli. Zapach powała, postanowiłam zakupić większy flakonik. Aromat otula ciepłem, słodkością, spokojem- idealny w zimowe, mroźne dni; Cudowny zapach. Niezwykle trwały

– piszą zachwycone internautki.

Warto dodać, że perfumy te dostępne są w trzech pojemnościach: 10 ml, 50 ml i 100 ml, dzięki czemu możesz wybrać zarówno mini wersje do torebki, czy większy flakon, który będzie stanowił ozdobę Twojej toaletki.

Jeśli kochasz kompozycje z charakterem, w których słodycz wanilii spotyka się z głębią paczuli i zmysłowym piżmem, Ember Mystery może okazać się Twoim nowym uzależnieniem.