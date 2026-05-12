Pola Wiśniewska po raz kolejny otworzyła się na temat głośnego rozstania z Michałem Wiśniewskim. W najnowszym wywiadzie dla programu „Dzień Dobry TVN” opowiedziała nie tylko o emocjach towarzyszących rozpadowi małżeństwa, ale także o trudnej przeprowadzce i rozmowach z dziećmi. „Wyobrażałam to sobie inaczej…”.

Pola Wiśniewska to fotografka i przyszła psycholog, a także piąta żona jednego z najpopularniejszych wokalistów w Polsce, Michała Wiśniewskiego. Historia ich miłości to gotowy scenariusz na film. Pa­­­­­ra po­­­­­zna­­­­­ła się bowiem ki­­l­ka lat te­­­mu na jed­nej z apli­ka­cji rand­ko­wych. Wy­­­­­bra­­­­n­ka mu­­­­­zy­­­­­ka na po­­­czą­­t­ku nie mia­­­­­ła po­­­­­ję­­­­­cia, z kim ko­re­spon­du­je. Do­­­­­pie­­­­­ro po ja­­­­­kimś cza­­­­­sie zo­­­­­rie­­­­n­to­­­­­wa­­­­­ła się, że mę­­­­ż­czy­­­­­zna, któ­­­­­ry ją ocza­­­ro­­­wał to lider zespołu Ich Troje. Zakochani szybko się zaręczyli, a już w ma­­­­r­cu 2020 r. zostali oficjalnie mężem i żoną. Rok później na świecie pojawił się z kolei ich pie­­­r­w­szy sy­­­­­nek: Fa­­­­l­co Ama­­­­­de­­­­­usz. Po trzech la­­­­­tach ma­­­­ł­że­­­­ń­stwa gwia­­­­z­da ze­­­­­spo­­­­­łu Ich Tro­­­­­je i je­­­­­go uko­­­­­cha­­­­­na zde­­­­­cy­­­­­do­­­­­wa­­­­­li się na ko­­­­­le­­­­j­ne­­­­­go po­­­­­to­­­­m­ka. W ma­­­­­ju 2023 r. po­­­­­wi­­­­­ta­­­­­li na świe­­­­­cie dru­­­­­gie­­­­­go sy­­­­n­ka- No­­­­­ëla Cloé.

Pola Wiśniewska zdradza przebieg przeprowadzki do nowego lokum. „Troszkę nie doszacowałam tej sytuacji”

W połowie marca Michał Wiśniewski oficjalnie potwierdził rozstanie z Polą, kończąc tym samym miesiące spekulacji dotyczących kryzysu w ich małżeństwie. Jak udało się ustalić mediom, sprawa rozwodowa jest już w toku, a do Sądu Okręgowego w Warszawie miał wpłynąć pozew złożony przez Polę Wiśniewską. Od tego czasu 41-latka coraz częściej zabiera głos publicznie i dzieli się refleksjami dotyczącymi nowego etapu życia. We wtorek pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała o emocjach po rozstaniu i przeprowadzce do nowego mieszkania. Przyznała, że sytuacja okazała się znacznie trudniejsza, niż początkowo zakładała

Troszkę nie doszacowałam tej sytuacji. Byłam przekonana, że się spakuję w trzy kartony. Było tego troszkę więcej, był cały samochód. I oczywiście w międzyczasie takie sytuacje wyszły, których całkowicie nie przewidziałam

– wyznała szczerze była ukochana Michała Wiśniewskiego.

Pola Wiśniewska tłumaczy się z wpisów na mediach społecznościowych. „To nie jest po to, żeby zarobić”

Pola podkreśliła również, że jej aktywność w mediach społecznościowych nie ma na celu epatowania prywatnością ani zarabiania na rozstaniu.

To nie jest pokazywanie prywaty dla prywaty. To nie jest po to, żeby zarobić na tym

– zapewniała Pola.

Pola Wiśniewska zdradza, jak przekazała informację o rozstaniu swoim dzieciom

W dalszej części rozmowy kobieta wspomniała także o dzieciach i sposobie, w jaki przekazała im informację o nadchodzących zmianach.

Konsultowałam z psychologiem, jak ten proces poprowadzić, jak przygotować dzieci na nasze rozstanie. W idealnym świecie wygląda to tak, że oboje rodziców siada z dziećmi i na ten temat rozmawia. U nas się to odbyło troszkę inaczej, bo dzieci zobaczyły te kartony… Ja też czekałam do samego końca z przekazanie im tej informacji. Wyglądało to, jak wyglądało…W związku z tym, że są to małe dzieci, to wyglądało to tak, że ja powiedziałam, dlaczego się pakujemy i gdzie będziemy mieszkać, i Falco powiedział „okej” i to wszystko. Po dwóch godzinach przyszedł i zaczął dopytywać, ale dosłownie w dwóch zdaniach. Za kilka dni znów przyszedł. Pomalutku, nie zasypywałam go tymi informacjami.

– wyjaśniła Pola Wiśniewska.

Jeden z prowadzących, Damian Michałowski postanowił dopytać kobietę o to, dlaczego zwlekała z przeprowadzeniem rozmowy ze swoimi dziećmi.

Troszkę sytuacja mnie do tego zmusiła… Wyobrażałam to sobie inaczej, ale inaczej się nie dało

– przyznała szczerze Pola.