Czy to tylko przypadkowa refleksja, czy jednak delikatna szpilka wbita byłemu ukochanemu? Pola Wiśniewska znów przyciąga uwagę internautów, publikując w sieci wpis, obok którego trudno przejść obojętnie. „Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie dostrzeże, ile jesteś warta”. Miała na myśli kogoś konkretnego?

Po­­­la Wi­­­śnie­­w­ska to pią­­­ta żo­­­na jednego z najpopularniejszych wokalistów w Polsce, Mi­­­cha­­­ła Wi­­­śnie­­w­skie­­­go. Pa­­­ra po­­­zna­­­ła się kil­ka lat te­mu w sie­­­ci, dzię­­ki je­­d­nej z apli­­­ka­­­cji randkowych. Co cie­­­ka­­­we, wy­­­bra­­n­ka mu­­­zy­­­ka na po­cząt­ku nie mia­­­ła po­­­ję­­­cia, z kim roz­­­ma­­­wia. Do­­­pie­­­ro po ja­­­kimś cza­­­sie zo­­­rie­­n­to­­­wa­­­ła się, że mę­­ż­czy­­­zna, któ­­­ry ją ocza­ro­wał to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych wo­ka­li­stów w Pol­sce. Póź­niej spra­wy po­to­czy­ły się bły­ska­wicz­nie, a uczu­cie Po­li i Mi­cha­ła tyl­ko przy­bie­ra­ło na si­le. Pa­­­ra po­­­bra­­­ła się w ma­­r­cu 2020 r., a za­­­le­­­d­wie rok pó­­ź­niej na świe­­­cie po­­­ja­­­wił się ich pie­r­w­szy sy­­­nek: Fa­­l­co Ama­­­de­­­usz. Po trzech la­­­tach ma­­ł­że­­ń­stwa gwia­­z­da ze­­­spo­­­łu Ich Tro­­­je i je­­­go uko­­­cha­­­na zde­­­cy­­­do­­­wa­­­li się na ko­­­le­­j­ne­­­go po­­­to­­m­ka. W ma­­­ju 2023 r. po­­­wi­­­ta­­­li na świe­­­cie dru­­­gie­­­go sy­­n­ka- No­­­ëla Cloé.

Wymowny wpis Poli Wiśniewskiej. Wbiła szpilę Michałowi?

O tym, że w małżeństwie Wiśniewskich nie dzieje się najlepiej spekulowano już od kilku miesięcy. Jed­nym z nie­po­ko­ją­cych sy­gna­łów był brak pu­blicz­nych wy­stą­pie­ń- ostat­ni raz mo­gli­śmy po­dzi­wiać ten du­et w świą­tecz­nym od­cin­ku pro­gra­mu Tak to le­cia­ło w grud­niu 2025 r. Oli­wy do ognia do­la­ły rów­nież nie­po­ko­ją­ce wpi­sy Po­li w mediach społecznościowych.

W połowie marca 2026 r. wszystko stało się jasne. Michał Wiśniewski postanowił ogłosić światu, że jego związek z Polą należy już do przeszłości:

Oświad­cze­nia są po to, aby uciąć spe­ku­la­cje na przy­szłość (…). Nie uda­ło mi się ura­to­wać mo­je­go mał­żeń­stwa, więc za­nim wszy­scy na­pi­szą o tym, mó­wię o tym sam. I to jest je­dy­ny ko­men­tarz (…). Bar­dzo go­rą­co pro­szę, ze wzglę­du na dwój­kę mo­ich ma­ło­let­nich dzie­ci, o wstrze­mięź­li­wość w opi­niach do cza­su za­koń­cze­nia po­stę­po­wa­nia. Z ca­łe­go ser­ca dzię­ku­ję i co mo­gę po­wie­dzieć, trzy­mam za mo­ją jesz­cze żo­nę i sie­bie kciu­ki, aby­śmy wy­szli z te­go jak naj­mniej po­ra­nie­ni

– wyjawił w nagraniu na Instagramie.

Po­mi­mo te­go, że Po­la Wi­śniew­ska nie skomentowała tej sytuacji wprost to na jej kanale nadawczym (na Instagramie) regularnie pojawiają się tzw. złote myśli. Choć jak sama zaznaczała mają one charakter uniwersalny to ciężko nie znaleźć w nich odniesienia do jej życia prywatnego.

W piątek, 10 kwietnia Pola opublikowała nową przypominajkę

Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie dostrzeże, ile jesteś warta. Nie bądź wśród tych osób. Bądź z siebie dumna

– napisała Pola.

Myślicie, że chodzi o Michała?