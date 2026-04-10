Pola Wiśniewska wbija szpilę Michałowi? „Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie dostrzeże, ile jesteś warta”
Czy to tylko przypadkowa refleksja, czy jednak delikatna szpilka wbita byłemu ukochanemu? Pola Wiśniewska znów przyciąga uwagę internautów, publikując w sieci wpis, obok którego trudno przejść obojętnie. „Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie dostrzeże, ile jesteś warta”. Miała na myśli kogoś konkretnego?
Pola Wiśniewska to piąta żona jednego z najpopularniejszych wokalistów w Polsce, Michała Wiśniewskiego. Para poznała się kilka lat temu w sieci, dzięki jednej z aplikacji randkowych. Co ciekawe, wybranka muzyka na początku nie miała pojęcia, z kim rozmawia. Dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że mężczyzna, który ją oczarował to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Później sprawy potoczyły się błyskawicznie, a uczucie Poli i Michała tylko przybierało na sile. Para pobrała się w marcu 2020 r., a zaledwie rok później na świecie pojawił się ich pierwszy synek: Falco Amadeusz. Po trzech latach małżeństwa gwiazda zespołu Ich Troje i jego ukochana zdecydowali się na kolejnego potomka. W maju 2023 r. powitali na świecie drugiego synka- Noëla Cloé.
O tym, że w małżeństwie Wiśniewskich nie dzieje się najlepiej spekulowano już od kilku miesięcy. Jednym z niepokojących sygnałów był brak publicznych wystąpień- ostatni raz mogliśmy podziwiać ten duet w świątecznym odcinku programu Tak to leciało w grudniu 2025 r. Oliwy do ognia dolały również niepokojące wpisy Poli w mediach społecznościowych.
W połowie marca 2026 r. wszystko stało się jasne. Michał Wiśniewski postanowił ogłosić światu, że jego związek z Polą należy już do przeszłości:
Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (…). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (…). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć, trzymam za moją jeszcze żonę i siebie kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni
– wyjawił w nagraniu na Instagramie.
Pomimo tego, że Pola Wiśniewska nie skomentowała tej sytuacji wprost to na jej kanale nadawczym (na Instagramie) regularnie pojawiają się tzw. złote myśli. Choć jak sama zaznaczała mają one charakter uniwersalny to ciężko nie znaleźć w nich odniesienia do jej życia prywatnego.
W piątek, 10 kwietnia Pola opublikowała nową przypominajkę
Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie dostrzeże, ile jesteś warta. Nie bądź wśród tych osób. Bądź z siebie dumna
– napisała Pola.
Myślicie, że chodzi o Michała?