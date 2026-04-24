Pola Wiśniewska szczerze o rozstaniu z Michałem. „To jest wszystko dla mnie ciężkie”
Choć jeszcze kilka miesięcy temu uchodzili za idealną parę to dziś próbują ułożyć swoje życie na nowo. W połowie marca 2026 r. Michał Wiśniewski postanowił ogłosić światu, że jego związek z Polą należy już do przeszłości. Teraz była ukochana wokalisty przerywa milczenie i zdradza, jak radzi sobie z nową rzeczywistością. „To nie jest tylko kwestia rozwodu, ale w ogóle wiesz, rozmowy z dziećmi, zmiana miejsca zamieszkania…”.
Pola Wiśniewska to piąta żona wokalisty zespołu „Ich Troje”, Michała Wiśniewskiego. Para poznała się kilka lat temu na jednej z aplikacji randkowych. Wybranka muzyka na początku nie miała pojęcia, z kim koresponduje. Dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że mężczyzna, który ją oczarował to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Później sprawy potoczyły się błyskawicznie, a uczucie Poli i Michała zaczęło przybierać na sile. Zakochani stwierdzili, że ich związek musi przejść na dalszy etap i tak w marcu 2020 r. stanęli na ślubym kobiercu, a zaledwie rok później na świecie pojawił się ich pierwszy synek: Falco Amadeusz. Po trzech latach małżeństwa gwiazda zespołu Ich Troje i jego ukochana zdecydowali się na kolejnego potomka. W maju 2023 r. powitali na świecie drugiego synka- Noëla Cloé.
Teraz była ukochana wokalisty przerywa milczenie i zdradza, jak radzi sobie z nową rzeczywistością:
Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (…). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (…). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć, trzymam za moją jeszcze żonę i siebie kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni
– wyjawił w nagraniu na Instagramie.
W odróżnieniu od Michała Pola przez długi czas nie chciała komentować tej sytuacji. Zamiast tego na jej kanale nadawczym (na Instagramie) regularnie pojawiają się tzw. złote myśli. Choć jak sama podkreślała mają one charakter uniwersalny to ciężko nie znaleźć w nich odniesienia do jej życia prywatnego.
Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie dostrzeże, ile jesteś warta. Nie bądź wśród tych osób. Bądź z siebie dumna
– pisała w połowie kwietnia była ukochana Michała Wiśniewskiego.
Teraz nadszedł jednak ten moment, w którym Pola postanowiła publicznie wypowiedzieć się na temat rozstania. W najnowszym wywiadzie z Małgorzatą Ohme przyznała, że obecna sytuacja jest dla niej bardzo trudna…
To jest wszystko dla mnie ciężkie, ale myślę, że też dlatego, że jest po prostu świeże i że potrzeba jednak trochę czasu na to, żeby te emocje opadły i żeby to wszystko się poukładało
– wyznała szczerze Pola.
Była ukochana Wiśniewskiego zaznaczyła również, że rozwód wiąże się także z trudnymi rozmowami z dziećmi, a także zmianą miejsca zamieszkania:
To nie jest tylko kwestia rozwodu, ale w ogóle wiesz, rozmowy z dziećmi, zmiana miejsca zamieszkania, więc ja to staram się tak wszystko to poukładać. To jest na moich barkach cały czas
– dodała.
Pomimo ciężkich doświadczeń Pola stara się patrzeć na całą sytuację ze spokojem. Wie, że po trudnych lekcjach musi minąć trochę czasu zanim wszystko znów zacznie się układać :
Ja zaczynam życie od początku. Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja mam 41 lat. (…) Nie ukrywam, miałam taki moment, że wiesz, myślałam, kurczę, mam 40 lat, nie mam nic, zaczynam życie od zera, a to jest taki wiek, umówmy się, że już się chciałoby mieć coś, chciałoby się mieć stabilne życie, ułożone, spokojne. A tu znów przychodzi mi się po prostu szarpać. Ale tak jak mówię, to jest kwestia perspektywy i tego czasu, który po prostu musi minąć
– dodała na koniec.
