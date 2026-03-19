Pola Wiśniewska opublikowała wymowny wpis. Chodzi o Michała?

To już koniec miłości Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej. W środę, 18 marca wokalista poinformował na swoim Instagramie, że ich związek należy już do przeszłości. Teraz celebrytka opublikowała w sieci wymowny wpis. Te słowa mówią wszystko…

Po­­la Wi­­śnie­w­ska to pią­­ta żo­­na wokalisty zespołu „Ich Tro­­je”, Mi­­cha­­ła Wi­­śnie­w­skie­­go. Pa­­ra po­­zna­­ła się kilka lat temu w sie­­ci, dzię­ki je­d­nej z ran­d­ko­­wych apli­­ka­­cji. Co cie­­ka­­we, wy­­bra­n­ka mu­­zy­­ka na początku nie mia­­ła po­­ję­­cia, z kim roz­­ma­­wia. Do­­pie­­ro po ja­­kimś cza­­sie zo­­rie­n­to­­wa­­ła się, że mę­ż­czy­­zna, któ­­ry ją oczarował to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Później sprawy potoczyły się błyskawicznie, a uczucie Poli i Michała tylko przybierało na sile. Pa­­ra po­­bra­­ła się w ma­r­cu 2020 r., a za­­le­­d­wie rok pó­ź­niej na świe­­cie po­­ja­­wił się ich pier­w­szy sy­­nek: Fa­l­co Ama­­de­­usz. Po trzech la­­tach ma­ł­że­ń­stwa gwia­z­da ze­­spo­­łu Ich Tro­­je i je­­go uko­­cha­­na zde­­cy­­do­­wa­­li się na ko­­le­j­ne­­go po­­to­m­ka. W ma­­ju 2023 r. po­­wi­­ta­­li na świe­­cie dru­­gie­­go sy­n­ka- No­­ëla Cloé.

To już koniec! Michał Wiśniewski potwierdza rozstanie z Polą!

W sieci już od jakiegoś czasu krążyły informacje o tym, że małżeństwo Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej przechodzi poważny kryzys. Jednym z niepokojących sygnałów był brak publicznych wystąpień- ostatni raz mogliśmy podziwiać ten duet w świątecznym odcinku programu Tak to leciało w grudniu 2025 r. Oliwy do ognia dolały również niepokojące wpisy Poli, które wyraźnie sugerowały, że w jej związku nie dzieje się najlepiej.

A luty? Jak to luty. Dużo zwykłych dni. Trochę śmiechu, więcej trosk. Jak to w życiu. Nic nie układa się idealnie, a jednak coś się układa. Zawsze. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to sukcesem czy porażką

– pisała w zaledwie miesiąc temu na swoim Instagramie Pola.

Teraz okazuje się, że osoby, które przepowiadały rozstanie pary miały rację. W środę, 18 marca wokalista wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie:

Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (…). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (…). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć, trzymam za moją jeszcze żonę i siebie kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni

– wyznał w nagraniu zamieszczonym na Instagramie.

Pola Wiśniewska opublikowała wymowny wpis. Chodzi o Michała?

Pomimo tego, że Pola Wiśniewska nie skomentowała oficjalnie całej sytuacji, to dzień później na kanale nadawczym pojawił się inspirujący cytat.

Przypomnienie na dziś: Życie jest wystarczająco trudne, dlatego otaczaj się ludźmi, którzy dają ci komfort, spokój i poczucie bezpieczeństwa

-brzmiały słowa, które zamieściła na swoim kanale nadawczym Pola.

Wymowne…?