Pola Wiśniewska opublikowała wymowny wpis. Chodzi o Michała?
To już koniec miłości Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej. W środę, 18 marca wokalista poinformował na swoim Instagramie, że ich związek należy już do przeszłości. Teraz celebrytka opublikowała w sieci wymowny wpis. Te słowa mówią wszystko…
Pola Wiśniewska to piąta żona wokalisty zespołu „Ich Troje”, Michała Wiśniewskiego. Para poznała się kilka lat temu w sieci, dzięki jednej z randkowych aplikacji. Co ciekawe, wybranka muzyka na początku nie miała pojęcia, z kim rozmawia. Dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że mężczyzna, który ją oczarował to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Później sprawy potoczyły się błyskawicznie, a uczucie Poli i Michała tylko przybierało na sile. Para pobrała się w marcu 2020 r., a zaledwie rok później na świecie pojawił się ich pierwszy synek: Falco Amadeusz. Po trzech latach małżeństwa gwiazda zespołu Ich Troje i jego ukochana zdecydowali się na kolejnego potomka. W maju 2023 r. powitali na świecie drugiego synka- Noëla Cloé.
To już koniec! Michał Wiśniewski potwierdza rozstanie z Polą!
W sieci już od jakiegoś czasu krążyły informacje o tym, że małżeństwo Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej przechodzi poważny kryzys. Jednym z niepokojących sygnałów był brak publicznych wystąpień- ostatni raz mogliśmy podziwiać ten duet w świątecznym odcinku programu Tak to leciało w grudniu 2025 r. Oliwy do ognia dolały również niepokojące wpisy Poli, które wyraźnie sugerowały, że w jej związku nie dzieje się najlepiej.
A luty? Jak to luty. Dużo zwykłych dni. Trochę śmiechu, więcej trosk. Jak to w życiu. Nic nie układa się idealnie, a jednak coś się układa. Zawsze. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to sukcesem czy porażką
– pisała w zaledwie miesiąc temu na swoim Instagramie Pola.
Teraz okazuje się, że osoby, które przepowiadały rozstanie pary miały rację. W środę, 18 marca wokalista wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie:
Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (…). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (…). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć, trzymam za moją jeszcze żonę i siebie kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni
– wyznał w nagraniu zamieszczonym na Instagramie.
Pomimo tego, że Pola Wiśniewska nie skomentowała oficjalnie całej sytuacji, to dzień później na kanale nadawczym pojawił się inspirujący cytat.
Przypomnienie na dziś: Życie jest wystarczająco trudne, dlatego otaczaj się ludźmi, którzy dają ci komfort, spokój i poczucie bezpieczeństwa
-brzmiały słowa, które zamieściła na swoim kanale nadawczym Pola.
Wymowne…?