Ludzie dzielą się na dwie grupy: miłośników ciężkich i wyrazistych woni oraz tych, którzy preferują lżejsze, czyste i nieco bardziej dyskretne kompozycje. Ci pierwsi nie wyobrażają sobie dnia bez orientalnej głębi i przyprawowego ogona. Drudzy szukają z kolei zapachów, które emanują czystością i właśnie dla nich powstała jedna z najbardziej intrygujących kompozycji ostatnich lat, czyli Another 13 od Le Labo.

Dziewczyny z północy pokochały ten zapach

Szwedzkie it- girls oszalały na punkcie tego zapachu i nie ma w tym nic dziwnego. Another 13 to orientalno-drzewna propozycja dla kobiet i mężczyzn stworzona przez Nathalie Lorson, czyli mistrzynię subtelnych, ale uzależniających struktur zapachowych.

Już w otwarciu pojawia się delikatna soczystość gruszki i jabłka przełamana cytrusową świeżością. To jednak tylko moment- subtelny błysk światła przed wejściem w głębsze, bardziej kremowe rejony. Serce zapachu budują ambrette (piżmian właściwy), jaśmin i mech, które nadają mu naturalnej miękkości i lekko zielonego charakteru. Całość spaja ambroxan oraz syntetyczne piżmo o zwierzęcym niuansie- gęste, czyste, lekko cielesne. W bazie wybrzmiewają Iso E Super, Cetalox, Helwetolid i Ambrettolide, tworząc efekt „drugiej skóry”.

To właśnie ta molekularna, transparentna struktura sprawia, że zapach reaguje z chemią ciała. Na każdej osobie rozwija się inaczej- czasem bardziej pudrowo, czasem bardziej drzewnie, a niekiedy niemal słono-mineralnie. Jest jak zapach czystej skóry po letnim dniu nad morzem, wymieszany z aromatem świeżo upranej koszuli.

Another 13. Coś więcej niż zwykłe perfumy

Another 13 nie próbuje się przypodobać. Nie uwodzi w oczywisty sposób. Zamiast tego tworzy aurę- intymną przestrzeń wokół osoby, która go nosi. Może właśnie dlatego stał się podpisem dziewczyn ze Sztokholmu, które zamiast ostentacyjnego luksusu wybierają świadomą prostotę.