Pistacja w perfumach może być słodka, kremowa, delikatnie maślana i karmelowa, ale w otoczeniu innych nut ujawnia prawdziwie zmysłowy charakter. Wybrałam 3 zapachy, które urzekają jej intensywnym, orzechowym aromatem.

Perfumy z nutą pistacji mają w sobie coś magnetycznego. Z jednej strony otulają komfortem, z drugiej – są niebanalne i niezwykle interesujące. Ich sekret tkwi w złożoności akordu, który balansuje pomiędzy deserową słodyczą, subtelną pikanterią i miękką kremowością. Ponadto w zależności od tego, z czym go połączymy, może pachnieć inaczej i przykuwać uwagę otoczenia.

Pistacjowe perfumy – dla kogo będą dobrym wyborem?

Zapachy bazujące na nucie inspirowanej solonymi orzechami w intensywnie zielonym kolorze są stworzone dla osób gustujących w słodkich perfumach gourmand. Pistacje w kompozycjach najczęściej łączy się z akordami wanilii, maślanego ciasta czy karmelu, ale nie tylko. Głębi i ciepła nadają im nuty drzewne, a subtelnej lekkości: białe kwiaty i soczyste owoce. Jeśli więc szukasz na wiosnę nieoczywistego zapachu ze słodkim finiszem, perfumy z pistacją mogą okazać się wymarzonym rozwiązaniem. Te 3 kompozycje działają na zmysły uzależniająco.

1 Gulf Orchid Baklava Bite Kup teraz Choć inspiracją do powstania tych arabskich perfum był znany na Bliskim Wschodzie deser, nuta pistacji jest w nich wyjątkowo mocno wyczuwalna. W otoczeniu akordów maślanego ciasta, mleka, miodu i wanilii wydaje się niezwykle ciepła i otulająca, delikatnie słona i kremowa. To kompozycja z grupy comfort-scents – napawająca spokojem i dająca wrażenie komfortu na skórze.

2 Le Monde Gourmand Pistachio Brulee Kup teraz Ta słodka mieszanka nut pistacji, mlecznego musu i pianek marshmallow urzeka idealnym balansem. Doprawiono ją szczyptą pikanterii w postaci imbiru i cynamonu, a głębię nadaje jej baza z drzewa sandałowego i praliny.