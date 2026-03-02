Uwielbiany przez widzów „Taniec z gwiazdami” powrócił na ekrany. Rywalizację o kryształową kulę rozpoczęło 12 par. Pojawiły się pierwsze dziesiątki od jurorów, ale nie brakowało też słów krytyki. Kto wypadł najlepiej?

Nowa edycja „Tańca z gwiazdami” dostarczyła widzom niemałych emocji już w pierwszym odcinku. Na parkiecie nie zabrakło wzruszeń i dobrej zabawy. Oceny jury wyłoniły najlepiej rokujące pary, a niektóre występy stały się tematem burzliwych dyskusji.

Pierwszy odcinek nowej edycji „Tańca z gwiazdami” – kto zdobył najwięcej punktów?

Jeszcze przed emisją pierwszego odcinka kontrowersje wzbudzało taneczne doświadczenie wybranych uczestników. Zgodnie z przewidywaniami publiczności wysoki poziom na parkiecie zaprezentowali Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, którzy od lat wspólnie występują w spektaklu teatralnym. Za walca angielskiego zebrali łącznie 34 punkty od jurorów. Ich występ był szeroko komentowany w sieci.

Mieli więcej czasu ze sobą, wyczucia i tańca już na deskach teatru skoro razem tam już coś odgrywali […], to mają przewagę nad innymi nowicjuszami. Znają się i tańczą razem od dawna, dlatego odstają od reszty uczestników.

Pisali internauci. Podobne zarzuty padają pod adresem Izabelli Miko, która ma za sobą szkołę baletową. Paso doble aktorki i jej tanecznego partnera Alberta Kosińskiego jury oceniło na 37 punktów. To jednak nie im przypadło w udziale pierwsze miejsce w rywalizacji. Najwyższe noty od sędziów otrzymali Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, którzy zachwycili publikę wzruszającym walcem angielskim. To ich występ zdobył prawie maksymalną ilość punktów w tym aż dwie dziesiątki.

źródło: AKPA

Według jurorów gorzej tego wieczoru poszło Małgorzacie Potockiej, której na parkiecie towarzyszy Mieszko Masłowski. Aktorka, która zaraża pozytywną energią, miała szansę zatańczyć energetyczną cha-chę, którą oceniono na 24 punkty. Takie same noty otrzymali Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Ich jive został jednak bardzo ciepło przyjęty przez widzów. „Ludzie! To taniec z gwiazdami a nie taniec z tancerzami! Świetne show!”, „Zrobił jeszcze większe show, niż Tomasz Karolak w poprzedniej edycji!” – czytamy w komentarzach.

Tradycyjnie w pierwszym odcinku programu żadna z par nie odpadła, co oznacza, że za tydzień ponownie zobaczymy 12 występów.

źródło: AKPA