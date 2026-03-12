Za nami pierwsze odcinki trzeciego sezonu „Królowej przetrwania”. Po głosowaniu uczestniczek z programem musiała pożegnać się Dominika Serowska.

Trzeci sezon „Królowej przetrwania” budził niemałe emocje jeszcze przed emisją pierwszego odcinka. Do rywalizacji tym razem stanęły między innymi Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Monika Jarosińska czy Nicol Pniewska. W programie od początku nie brakowało spięć pomiędzy uczestniczkami. Nawiązały się też pierwsze sojusze.

Kto odpadł z „Królowej przetrwania 3” jako pierwszy?

W drugim odcinku show doszło do eliminacji. Zawodniczki wskazały osobę, która ich zdaniem powinna opuścić dżunglę.

Odpowiedzcie sobie na pytanie: która z was nie ma szans wygrać tytułu „Królowej przetrwania”? Która z was nie jest wystarczająco zdeterminowana?

Mówiła prowadząca – Małgorzata Rozenek-Majdan. Każda z uczestniczek mogła oddać jeden głos. Ich decyzją w dalszej rywalizacji nie weźmie udziału Dominika Serowska. Partnerka Marcina Hakiela niejednokrotnie podkreślała, że obecność w programie była dla niej dużym wyzwaniem. Ze względu na to, że niedawno urodziła dziecko, niektóre konkurencje okazały się dla niej wyjątkowo wymagające. Jej rozstanie z programem mocno przeżyła Karolina Pajączkowska. „Jak ty odejdziesz, to ja już nie chcę tu być.” – wyznała, nie kryjąc rozczarowania. „Myślę, że osoby, które zagłosowały na Dominikę, naprawdę źle wybrały, bo może nie jest taka sprawna, ale jest wspaniałym człowiekiem” – podsumowała.