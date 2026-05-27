Dobre perfumy z nutą kokosa i zmysłowym jaśminem na lato? Proszę bardzo- Estée Lauder ma w swojej ofercie zapach, który pachnie niczym rajskie wakacje na jednej z dalekich wysp. „Łączy w sobie nuty ciepła i delikatności, które idealnie pasują na chłodne wieczory”.

Gdy temperatury rosną, coraz chętniej sięgamy po zapachy, które przywołują skojarzenia z rozgrzaną skórą, egzotycznymi podróżami i wieczorami spędzonymi pod rozgwieżdżonym niebem. Letnie kompozycje nie muszą być jednak wyłącznie lekkie i cytrusowe — coraz częściej stawiamy na perfumy otulające, kobiece i pełne słonecznej zmysłowości. Właśnie takie są Estée Lauder Bronze Goddess Nuit — zapach, który zamyka w eleganckim flakonie atmosferę luksusowych wakacji i gorącej letniej nocy…

Ten zapach od Estée Lauder brzmi jak obietnica dobrych wakacji

Bronze Goddess Nuit to bursztynowo-kwiatowa kompozycja inspirowana pięknem gwieździstej nocy i rozgrzanej po zachodzie słońca plaży. Już od pierwszych chwil zapach przyciąga świeżością bergamotki i delikatnie pikantnym akcentem pieprzu, które przełamuje egzotyczne ylang-ylang.

Prawdziwa magia pojawia się jednak w sercu kompozycji. Słony kokos splata się tutaj ze zmysłowym jaśminem sambac oraz orchideą kwitnącą nocą, tworząc niezwykle kobiece i eleganckie połączenie. To właśnie ta część zapachu sprawia, że Bronze Goddess Nuit pachnie jak letni wieczór na luksusowej wyspie — ciepły i tajemniczy.

Bazę perfum tworzą natomiast miękkie nuty kaszmiru, ciemna fasola tonka oraz Ambrox®, które nadają całości głębi i otulającego charakteru. Zapach długo utrzymuje się na skórze, pozostawiając wyrafinowaną, bardzo sensualną aurę.

Ten zapach jest dla mnie wyjątkowy – łączy w sobie nuty ciepła i delikatności, które idealnie pasują na chłodne wieczory. Uwielbiam, jak długo utrzymuje się na skórze; To był zakup w ciemno i nie żałuję. Pachnie nieziemsko, wyczuwalny kokos, ale nienachalny; Zapach jest piękny – przypomina słońce, luksusowe kremy do opalania, olejki. Kokos delikatny ale wyczuwalny. Cała kompozycja przypomina trochę mgiełkę Nuxe Sun.

– piszą zachwycone internautki na stronie Notino.pl

Bronze Goddess Nuit to perfumy stworzone z myślą o kobietach, które kochają lato nie tylko za słońce i podróże, ale również za wyjątkową atmosferę ciepłych wieczorów. To zapach idealny zarówno na wakacyjną kolację przy plaży, jak i letnie wyjście w mieście. Elegancki, kobiecy i niezwykle zmysłowy — dokładnie taki, jak letnia noc pod niebem pełnym gwiazd.