Świeże perfumy na wiosnę mogą być niebanalne i zmysłowe. Najlepszym dowodem są zapachy z nutą werbeny, które łączą energetyzujące, cytrusowe nuty z wyrafinowaną elegancją. Efekt? Kompozycje, które przywodzą na myśl ciepłe poranki w duchu La Dolce Vita.

Ciepło za oknem sprawia, że z chęcią sięgamy po perfumy, które pachną świeżością, a jednocześnie przenoszą myśli do wymarzonych, wakacyjnych destynacji. Jeśli właśnie tego oczekujesz od zapachu na wiosnę, kompozycje z nutą werbeny mogą trafić w Twój gust. Są jak idealny dodatek do zwiewnych sukienek, lnianych koszul i garniturów.

Werbena w perfumach – jak pachnie?

Uspokaja, redukuje stres, a nawet leczy migreny. Werbena to jedna z najcenniejszych roślin, której właściwości są znane od pokoleń. Działa aromaterapeutycznie, dlatego nie dziwi nas fakt, ze ma swoje stałe miejsce w perfumiarstwie. Pachnie trochę jak świeżo starta skórka z cytryny, ale też delikatnie ziołowo, świeżo i energetycznie. Właśnie dlatego w perfumach daje efekt luksusowego SPA albo sielskiego poranka w skąpanym w słońcu ogrodzie.

Perfumy z werbeną – jakie wybrać?

Werbena w perfumach najczęściej łączy się z kwiatowymi, owocowymi i ziołowymi akordami. Idealnie współgra z nutami neroli i bergamotki, ale też z miętą czy zieloną herbatą. Od składu kompozycji zależy jej ostateczny wymiar, dlatego wśród najpiękniejszych coś dla siebie wybiorą zarówno minimalistki, jak i miłośniczki romantycznych, kwiatowych zapachów. Jeśli szukasz świeżych, a zarazem nieoczywistych perfum na wiosnę i lato, te trzy propozycje są warte uwagi.

1 Chloé Atelier des Fleurs Verbena

2