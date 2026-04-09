Perfumy z nutą truskawki na wiosnę to klasyka gatunku. Mogą być słodkie, deserowe albo wręcz przeciwnie – subtelne, kwiatowe i świeże. Wybrałyśmy 3 kompozycje, które zaskakują trafionym w dziesiątkę połączeniem akordów. Przywodzą na myśl budzący się do życia ogród albo najsłodszy deser z bitą śmietaną.

Owocowe perfumy to jeden z wiodących trendów tej wiosny. To one zajmują miejsce słodkich, otulających kompozycji, które nosiłyśmy w chłodne dni. Na tle najpiękniejszych zapachów z grupy juicy-fruit wyróżniają się te z akordem świeżych truskawek, które przywołują tęsknotę za ciepłem. W zależności od kontekstu mogą pachnieć jak owoce jedzone prosto z krzaka, wykwintny deser albo wypełniony aromatami wiosenny ogród. Łączy je jedno: uwodzą zmysłowością od pierwszej chwili. Te 3 zapachy z nutą truskawki są na to najlepszym dowodem.

1 Rabanne Fame Fame in Love Kup teraz Truskawkowe perfumy Rabanne to energetyzujący zapach idealny na pierwsze ciepłe dni. Poza ekstraktem z soczystych, słodkich, czerwonych owoców zawiera akordy świeżych kwiatów: irysa i jaśminu oraz dodający całości głębi aromat wanilii. Ta z pozoru prosta kompozycja urzeka od pierwszego wdechu i stanowi jeden z najciekawszych kwiatowo-owocowych zapachów na wiosnę. Całość zamknięto w eleganckim flakonie, który wygląda jak małe dzieło sztuki.

2 Fraise Fouettée Le Monde Gourmand Kup teraz Przypomnij sobie zapach najprostszego deseru świata – świeżych truskawek z domową bitą śmietaną. To właśnie nim inspirowane są perfumy Fraise Fouettée, w których wyczuć można akordy ubitego cukru, miękkiego masła i soczystych, czerwonych owoców. Kompozycję przełamuje orzeźwiająca nuta bergamotki. Ten słodki gourmand skradnie serce każdej miłośniczki deserowych perfum.