Łączą francuską elegancję, optymizm i czystą radość życia. Perfumy z nutą szampana pachną słodko i orzeźwiająco, przywodząc na myśl dźwięk musujących, złotych bąbelków. Wbrew pozorom sprawdzą się nie tylko przy wyjątkowych okazjach.

W perfumach nuta szampana nie jest dosłowna – to raczej wrażenie lekkości, gry światła i charakterystycznego iskrzenia. Najczęściej towarzyszą jej świeże akordy soczystych owoców, takich jak truskawki, maliny czy bergamotka, a także kremowe piżmo, ciepły bursztyn i białe kwiaty. To właśnie takie połączenia nut są stworzone dla chwil, w których chcesz czuć się wyjątkowo – niezależnie od tego, czy masz przed sobą ważną okazję, czy zwykły dzień w pracy.

Perfumy z nutą szampana – dla kogo będą dobrym wyborem?

Zapachy inspirowane magią pierwszego toastu to idealny wybór dla osób gustujących w świeżych, kwiatowo-owocowych perfumach ze szczyptą luksusu. Najczęściej bazują na orzeźwiających i słodkich akordach, dlatego idealnie nadają się do noszenia na co dzień, ale też na letnie przyjęcia, śluby czy randki. Ich nieoczywisty charakter spodoba się także miłośniczkom perfum gourmand, które szukają w zapachach czegoś więcej niż słodyczy.

Najpiękniejsze perfumy z nutą szampana – te zapachy urzekają

Świeże i eleganckie, a może bardziej zmysłowe i tajemnicze? Wśród najpiękniejszych perfum z nutą szampana znajdziesz zarówno słodkie, owocowe kompozycje, jak i cięższe, przyprawowe – idealne na wieczór. Wybrałyśmy top 3 zapachy, które w składzie mają akord francuskiego, musującego wina.

1 Lattafa Haya Kup teraz Ta urzekająca, świeża kompozycja łączy akordy czerwonych owoców, białych kwiatów i wanilii. Bazę stanowią ambra i drzewo sandałowe. Nuty szmpana zwieńczają całość, dodając jej luksusowego charakteru.

2 Michel Germain Emily in Paris Heartfelt Kup teraz Ten zapach inspirowany serialem Emily w Paryżu to kwintesencja paryskiego szyku. Jego sercem jest połączenie truskawek z szampanem. Poza tym znajdziemy tu nuty frezji, liczi, francuskiej wanilii i makaroników. Słodki, ale elegancki.