Perfumy z nutą róży, które od razu oczarują Twoje otoczenie
Róża powraca, ale nie w wersji, którą znasz. Zapomnij o sentymentalnych bukietach i romantycznych kliszach. Współczesna róża jest odważna, zmysłowa i pewna swojej siły. To ona staje się bohaterką nowej generacji perfum– takich, które otulają skórę niczym jedwabna apaszka, a jednocześnie mają pazur i nieoczywistą głębię. Poznaj 5 niebanalnych zapachów, które mają w swoim składzie różę.
Tom Ford- Cafe Rose
Cafe Rose to nieoczywiste spotkanie dwóch światów- subtelnej, jedwabistej róży i mrocznego, gęstego aromatu świeżo mielonej kawy. Kompozycja otwiera się spokojnie, lekko korzenne akordy otulają skórę niczym miękki szal, a potem- niespodziewanie-pojawia się głęboka, intensywna nuta espresso, która przyciąga uwagę z magnetyczną siłą. Róża nie jest tu delikatna ani nostalgiczna. Jest pewna siebie, pełna charakteru i uwodzicielskiej energii. Jej płatki wydają się skąpane w żywicznej, ambrowej słodyczy, która nadaje kompozycji aksamitnej głębi. Kawa zaś nie gra roli dodatku- to równorzędna bohaterka, która wprowadza mrok, tajemnicę i odrobinę prowokacji. Razem tworzą duet, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Café Rose to zapach dla kobiety, która nie szuka zgody otoczenia – lecz spojrzeń. Dla tej, która ma świadomość własnej siły i pragnie, by jej obecność była zapamiętywana.
Parfums De Marly Delina Exclusif
Parfums de Marly Delina Exclusif to zapach, który nie pozostawia miejsca na przeciętność. To luksus zamknięty w aromacie, który otula skórę niczym najdelikatniejsza jedwabna tkanina. Stworzony dla kobiety, która nie tylko dąży do tego, co najlepsze- ona sama jest definicją wysmakowanej elegancji. Kompozycja otwiera się soczystą, zmysłową eksplozją owoców. Liczi i gruszka wnoszą świeżość i lekko słodki uśmiech, a bergamotka z grejpfrutem dodają iskrzącej energii, jakby pierwsze promienie porannego słońca odbijały się na jej skórze. W sercu zapachu rozkwita róża damasceńska- kobieca, głęboka, pełna romantycznej pewności siebie. Jej aksamitne płatki otulone są szczyptą kadzidła i nutą wetywerii, co nadaje całości niemal hipnotycznej elegancji. Zamknięcie jest ciepłe, miękkie i kremowe – wanilia, bursztyn i zmysłowe drzewne akordy pozostawiają ślad, który trwa, pamięta i przyciąga.
Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Rose
Kompozycja For Her Musc Noir Rose otwiera się rześko, świeżym promieniem bergamotki, przełamanej lekko pikantnym różowym pieprzem. W sercu rozkwita kremowa tuberoza, której biel miesza się z charakterystycznym, czystym piżmem- symbolem kolekcji For Her. Ten duet tworzy aurę zmysłowości, która nie przytłacza, lecz wabi jak aksamitna poświata skóry. Wanilia wnosi miękkość, niemal cielesną, dodając kompozycji delikatnego orientu, podczas gdy paczula subtelnie pogłębia całość, pozostawiając na skórze ślad, który trwa w pamięci. To zapach dla kobiety, która zna wartość swoich najcichszych uczuć. Dla tej, która potrafi być zarówno eteryczna, jak i zdecydowana- bez wysiłku, bez teatralnych gestów.
Elie Saab Le Parfum Royal
Elie Saab Le Parfum Royal to kompozycja, która otwiera się świetlistą słodyczą mandarynki, iskrzącą jak promień światła odbity na jedwabiu. Jej świeżość szybko ustępuje miejsca sercu, w którym rozkwita szlachetna róża, otulona jedwabistą neroli. To moment, w którym zapach staje się bliski skórze- ciepły, elegancki, wyrazisty, lecz nigdy nachalny. W bazie pachnie bogactwem i głębią. Drzewo sandałowe i ambra tworzą miękką, rozgrzewającą aurę, która długo pozostaje w pamięci. Wanilia dodaje subtelnej słodyczy, a paczula- mocy i struktury, spinając całą kompozycję w zapach o wyraźnym charakterze i królewskiej postawie. Stworzona przez mistrzynię perfum Maïę Lernout, ta floralno-ambra chypre należy do królewskiej linii Elie Saab
Guerlain- Aqua Allegoria Rosa Rossa Forte
Aqua Allegoria Rosa Rossa Forte od Guerlain to kompozycja, która otwiera się chłodnym powiewem wody różanej i głęboką czarną porzeczką. W jej sercu rozkwita z kolei róża- intensywna, owocowa i aksamitna- połączona z kremową brzoskwinią i subtelną gruszką. Baza przynosi zaś zmysłowe ukojenie: drzewo sandałowe i wanilia nadają zapachowi ciepła, paczula i benzoina budują jego głębię, a białe piżmo otula skórę jak miękki, świetlisty welon. Zapach zostaje blisko ciała, ale jego obecność jest nie do przeoczenia.