W czerwcu i lipcu jej zapach unosi się nad naszymi głowami podczas długich spacerów po parku. Aromat kwitnącej lipy to dla wielu z nas esencja polskiego lata. Nic dziwnego, że perfumiarze próbują go odtworzyć. Efekt? Kompozycje, które pachną jak zapowiedź zbliżających się wakacji.

Zapach kwitnącej lipy zwiastuje początek lata, przywodzi na myśl długie, ciepłe wieczory i przechadzki zacienionymi alejami, które dają schronienie przed upałem. Perfumy z tym akordem działają podobnie.

Jak pachnie kwiat lipy w perfumach?

Akord kwitnącej lipy jest wielowymiarowy i potrafi nadać perfumom głębię. Łączy w sobie akcenty kwiatowe, miodowe i nektarowe oraz zielone, kojarzące się z aromatem młodych liści. Najczęściej komponuje się go z nutami białych kwiatów: konwalii, jaśminu czy kwiatu pomarańczy, cytrusami, a także miodem czy woskiem pszczelim. To właśnie dobór akordów decyduje o ostatecznym charakterze perfum. Lipowe zapachy są jednak zwykle świeże, zmysłowe i delikatnie otulające.

Lipowe perfumy – dla kogo będą idealnym wyborem?

Zapachy z nutą kwiatu lipy to propozycja, która przypadnie do gustu osobom lubiącym perfumy inspirowane naturą. Są subtelne, nienachalne, a jednocześnie dają wrażenie ciepła na skórze. Ponadto kwiat lipy to jedna z najrzadziej spotykanych nut w perfumach, dlatego lipowe kompozycje są tak wyjątkowe i zwracają uwagę otoczenia.

Najpiękniejsze perfumy z kwiatem lipy – lipowe zapachy idealne na lato

Lipowe perfumy potrafią przywołać najbardziej beztroskie wspomnienia z wakacji i koić zmysły, jak długi spacer po parku. Właśnie tymi skojarzeniami inspirowane są zapachy bazujące na nucie kwitnącej lipy. Wybrałyśmy 3 kompozycje, które pozwolą cieszyć się tym aromatem przez długie miesiące.

1 Elizabeth Arden 5th Avenue Kup teraz Kultowe perfumy inspirowane jedną z najpopularniejszych ulic świata – nowojorską Piątą Aleją – to kwiatowy zapach idealny na lato w mieście. W składzie ma między innymi kwiat lipy, bez, konwalię, bergamotkę, różę bułgarską czy goździk ogrodowy, co sprawia, że pachnie jak budząca się do życia przyroda w wielkiej metropolii.

2 Marc-Antoine Barrois Tilia Kup teraz Ten kwiatowo-drzewny zapach przywodzi na myśl słoneczne, wakacyjne dni. Obok kwiatu lipy czuć w nim akordy jaśminu i heliotropu, którym głębię nadają charakterystyczne nuty wetiweru i ambroksanu. „Zapach pozostaje na skórze nawet po prysznicu” – napisała na jego temat jedna z internautek w serwisie Notino.