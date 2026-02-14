Nowy sezon to dobry moment na lżejsze, bardziej energetyczne perfumy. Wiosną sięgamy po te z nutą czerwonych owoców – soczyste, lekko słodkie, a zarazem świeże i niebanalne. Trzy propozycje znalazłam w ulubionej sieciówce. Każda z nich ma zupełnie inny charakter.

Pierwsze ciepłe dni przynoszą potrzebę zmian. Ciepłe, otulające zapachy, które nosiłyśmy zimą, zamieniamy na świeższe, bardziej świetliste kompozycje., które dodają energii. Najpiękniejsze bazują nie tylko na orzeźwiających, cytrusowych nutach i klasycznych, białych kwiatach. Coraz większą popularność zyskują perfumy z akordem czerwonych owoców. Zapachy z nutami świeżych malin, leśnych jagód i truskawek balansują pomiędzy deserową słodyczą a lekką świeżością. Te trzy nieoczywiste kompozycje z Zary to ciekawa propozycja dla osób gustujących w owocowych, kwiatowych i gourmandowych połączeniach.

1 CHAOTIC BERRIES Kup teraz To słodki zapach, którego sercem są truskawki w syropie klonowym. Głębi, ciepła i magnetycznego charakteru dodaje mu akord skóry oraz subtelny aromat róży, dzięki któremu ta kompozycja to idealna propozycja na ciepłe, wiosenne dni.

2 DELICIOUS CRUSH Kup teraz Połączenie dojrzałej wiśni i świeżo zaparzonej kawy tworzy intensywną, nietuzinkową kompozycję. Harmonizują je nuty gardenii oraz słodkie tony wanilii i karmelu.