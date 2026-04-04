Wiosną otulające zapachy zamieniamy na te pachnące niczym ulubiony, owocowy sorbet. Wśród najpiękniejszych wyróżniają się perfumy z nutą brzoskwini – ciepłe, zmysłowe, ale czarujące jak pierwsze dni słońca po długich, zimowych miesiącach. Wybrałyśmy 3 kompozycje z wyczuwalnym akordem juicy-peach.

Brzoskwiniowe perfumy wracają w wielkim stylu. Są jednocześnie świeże, energetyczne i subtelnie kremowe. Mają w sobie otulającą słodycz, którą balansują nuty białych kwiatów, mchu czy drewna. Dzięki temu zaskakują wielowymiarowością. Niektóre z nich są esencją gourmand, inne – koją zmysły albo wręcz przeciwnie – pachną orzeźwiająco i bardzo energetycznie.

Kto pokocha perfumy z nutą brzoskwini?

Zapachy z brzoskwiniowym akordem to idealny wybór dla osób gustujących w owocowych kompozycjach, ale mniej dosłownych od tych, w których dominują soczyste cytrusy. To perfumy pachnące zmysłowo, ale nienachalnie, stworzone na długie, ciepłe dni i wieczory.

Najpiękniejsze brzoskwiniowe perfumy na wiosnę – jakie wybrać?

Nutę brzoskwini w perfumach dziś łączy się między innymi z akordami białych kwiatów, drewna, kadzidła czy herbaty i to właśnie od nich zależy ostateczny wymiar kompozycji. To dlatego wśród najpiękniejszych zapachów z tą aksamitną nutą znajdziemy zarówno romantyczne, słodkie perfumy, jak i te świeższe, bardziej delikatne. Które wybrać? Oto 3 propozycje, które zbierają mnóstwo komplementów.

Brzoskwiniowy absolut jaśminu otulony słodkim aromatem waniliowej bitej śmietany – brzmi jak spełnienie marzeń? To skład uwielbianych perfum Dior Addict Peachy Glow. Kompozycję dopełnia akord kandyzowanej maliny. To kremowy, otulający, subtelnie deserowy zapach, który łączy delikatną świeżość z luksusowym finiszem.

Ten soczysty, kobiecy zapach ma prosty skład, ale urzeka od pierwszej chwili. Tak działa połączenie aromatu słodkiej, dojrzałej brzoskwini i eleganckiej róży damasceńskiej. Całość zwieńcza akord czerwonych owoców. Ta kompozycja symbolizuje lekkość, radość i dobrą energię. Idealna dla miłośniczek świeżych, kwiatowo-owocowych perfum.