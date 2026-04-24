Perfumy z magnolią na wiosnę. Te zapachy nosi się jak jedwab
Na przełomie kwietnia i maja magnolia rozkwita na miejskich skwerach i w przydomowych ogrodach. Jest jedną z najbardziej eleganckich roślin – i jedną z najpiękniejszych nut w wiosennych perfumach. Jak pachnie i w jakich kompozycjach wybrzmiewa najlepiej? Zdradzamy.
Kiedy temperatury za oknem rosną, trudno jej nie zauważyć. Jej różowe kwiaty zdobią krajobraz i natychmiast przyciągają spojrzenia. Magnolia, bo o niej mowa, urzeka nie tylko pięknem, ale też zapachem, który od dekad inspiruje mistrzów perfumiarstwa.
Jak pachną magnoliowe perfumy?
Nuta magnolii w perfumach to najczęściej akord łączący w sobie kwiatowe, cytrusowe i przyprawowe akcenty. Pachnie świeżo, delikatnie i lekko pikantnie. Daje wrażenie czystości i miękkiej elegancji. To właśnie dlatego zapachy z magnolią łączą klasyczny, kwiatowy charakter ze zmysłowością kompozycji noszonych blisko skóry..
Perfumy z nutą magnolii – dla kogo będą idealnym wyborem?
Magnoliowe perfumy są stworzone z myślą o miłośniczkach kwiatowych, ale nietuzinkowych kompozycji. Przypadną do gustu osobom ceniącym świeże, cytrusowe, a zarazem bardzo eleganckie zapachy, które można nosić przez cały dzień. Perfumy z nutą magnolii sprawdzają się idealnie w biurze, na randce czy przy wyjątkowych okazjach.
Najpiękniejsze perfumy z nutą magnolii – jakie wybrać?
Magnolia w perfumach nie uwodzi ciężarem, lecz światłem: bywa cytrusowa, kremowa i lekko zielona, dlatego tak dobrze odnajduje się w czystych, eleganckich i nowoczesnych kompozycjach kwiatowych. Wybrałyśmy 4 zapachy, w których odgrywa ważną rolę. To idealne propozycje na ciepłe dni.
Gucci Flora Gorgeous Magnolia
Ta klasyczna, kwiatowo-owocowa kompozycja działa jak uczta dla zmysłów. To zasługa nut, które dodają energii i poprawiają nastrój. Zapach otwierają akordy kokosa, słodkiej pomarańczy i jeżyny. W sercu rozkwitają magnolia, jaśmin i konwalia, a całości dopełnia baza z białego piżma i jasnego drewna. Brzmi jak idealne perfumy na wiosnę?
Dolce&Gabbana Dolce Magnolia
Zapach stworzony przez Jérôme'a Di Marino to esencja włoskiego stylu życia pełnego ciepła, lekkości i zabawy. Zdominowały go nuty magnolii i soczystej, zielonej gruszki. Bazę stanowią z kolei akordy słodkich lodów, dzięki którym całość tworzy doskonałą harmonię gourmand i kwiatowej klasyki.
Kayali Fleur Majesty Rose Royale 31
Ten kwiatowy zapach to propozycja dla kobiet, które kochają klasyczne, a zarazem wyraziste kompozycje. Choć jego sercem jest królowa kwiatów – aromatyczna róża, otaczają ją akordy magnolii, piwonii, gruszki i słodkiej brzoskwini. Świeża, ale nietuzinkowa kompozycja urzeka od pierwszej sekundy.
Poudree Magnolia & Bergamotka
Zmysłowa woda toaletowa z serii Eau Fraîche od Yves Rocher ma przywodzić na myśl spacer po łące w promieniach słońca. Dzięki wyjątkowemu połączeniu nut zapachowych udało się osiągnąć efekt świeżości przyprawionej sielskością i romantyzmem. To zasługa akordów bergamotki i magnolii, tworzących niezawodny zapachowy duet na ciepłe dni.