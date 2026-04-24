Na przełomie kwietnia i maja magnolia rozkwita na miejskich skwerach i w przydomowych ogrodach. Jest jedną z najbardziej eleganckich roślin – i jedną z najpiękniejszych nut w wiosennych perfumach. Jak pachnie i w jakich kompozycjach wybrzmiewa najlepiej? Zdradzamy.

Kiedy temperatury za oknem rosną, trudno jej nie zauważyć. Jej różowe kwiaty zdobią krajobraz i natychmiast przyciągają spojrzenia. Magnolia, bo o niej mowa, urzeka nie tylko pięknem, ale też zapachem, który od dekad inspiruje mistrzów perfumiarstwa.

Jak pachną magnoliowe perfumy?

Nuta magnolii w perfumach to najczęściej akord łączący w sobie kwiatowe, cytrusowe i przyprawowe akcenty. Pachnie świeżo, delikatnie i lekko pikantnie. Daje wrażenie czystości i miękkiej elegancji. To właśnie dlatego zapachy z magnolią łączą klasyczny, kwiatowy charakter ze zmysłowością kompozycji noszonych blisko skóry..

Perfumy z nutą magnolii – dla kogo będą idealnym wyborem?

Magnoliowe perfumy są stworzone z myślą o miłośniczkach kwiatowych, ale nietuzinkowych kompozycji. Przypadną do gustu osobom ceniącym świeże, cytrusowe, a zarazem bardzo eleganckie zapachy, które można nosić przez cały dzień. Perfumy z nutą magnolii sprawdzają się idealnie w biurze, na randce czy przy wyjątkowych okazjach.

Najpiękniejsze perfumy z nutą magnolii – jakie wybrać?

Magnolia w perfumach nie uwodzi ciężarem, lecz światłem: bywa cytrusowa, kremowa i lekko zielona, dlatego tak dobrze odnajduje się w czystych, eleganckich i nowoczesnych kompozycjach kwiatowych. Wybrałyśmy 4 zapachy, w których odgrywa ważną rolę. To idealne propozycje na ciepłe dni.

1 Gucci Flora Gorgeous Magnolia Ta klasyczna, kwiatowo-owocowa kompozycja działa jak uczta dla zmysłów. To zasługa nut, które dodają energii i poprawiają nastrój. Zapach otwierają akordy kokosa, słodkiej pomarańczy i jeżyny. W sercu rozkwitają magnolia, jaśmin i konwalia, a całości dopełnia baza z białego piżma i jasnego drewna. Brzmi jak idealne perfumy na wiosnę?

2 Dolce&Gabbana Dolce Magnolia Zapach stworzony przez Jérôme'a Di Marino to esencja włoskiego stylu życia pełnego ciepła, lekkości i zabawy. Zdominowały go nuty magnolii i soczystej, zielonej gruszki. Bazę stanowią z kolei akordy słodkich lodów, dzięki którym całość tworzy doskonałą harmonię gourmand i kwiatowej klasyki.

3 Kayali Fleur Majesty Rose Royale 31 Ten kwiatowy zapach to propozycja dla kobiet, które kochają klasyczne, a zarazem wyraziste kompozycje. Choć jego sercem jest królowa kwiatów – aromatyczna róża, otaczają ją akordy magnolii, piwonii, gruszki i słodkiej brzoskwini. Świeża, ale nietuzinkowa kompozycja urzeka od pierwszej sekundy.