Jedno psiknięcie i myśli wędrują w stronę białych klifów nad Morzem Egejskim. Ten zapach z Zary to zamknięte we flakonie wspomnienie wakacji. Pierwsze skrzypce gra w nim akord trawy cytrynowej – orzeźwiający, wytrawny, inspirowany magią natury.

Cytrusowe perfumy nie muszą być banalne. Coraz częściej zaskakują wielowymiarowością, pachną egzotyczną florą i przywołują najpiękniejsze wspomnienia z wakacji. Dokładnie to udało się uchwycić twórcom zapachu Lychee & Lemongrass inspirowanego latem na greckich klifach.

Perfumy Zara Lychee & Lemongrass – jak pachną?

Zapach otwiera nuta trawy cytrynowej. To właśnie ona nadaje kompozycji bardziej zielony i wytrawny charakter niż klasyczna cytryna. Zamiast słodkiej lemoniady przywodzi na myśl rozgrzane zioła, świeżo skoszone źdźbła trawy i ogród po letnim deszczu. Dzięki temu zapach wydaje się lżejszy, bardziej naturalny i mniej oczywisty. Po chwili da się wyczuć soczysty, owocowy akord liczi oraz akcent mirry, który dodaje perfumom ciepła i zmysłowości.

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Zara Lychee & Lemongrass to kolejna odsłona współpracy hiszpańskiej sieciówki z mistrzynią perfumiarstwa – Jo Malone. To ona stworzyła ten nieoczywisty, świetlisty zapach idealny nie tylko na wakacje, ale też upalne dni w mieście. Możesz być pewna, że będzie długo przypominał o wspomnieniach z podróży.