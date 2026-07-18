Są perfumy, które przywodzą na myśl wspomnienie beztroskich chwil dzieciństwa w ogrodzie babci i natychmiast budują aurę spokoju i komfortu. Te urzekają nutami groszku pachnącego, jasnego drewna i słodkiej nektarynki. Zapach kultowej marki Jimmy Choo to esencja ciepłych dni zamknięta w eleganckim flakonie inspirowanym szkłem Murano.

Choć może wydawać się, że na temat kwiatowych perfum powiedziano już wszystko, wciąż istnieją kompozycje, które zaskakują akordami kojarzącymi się z wakacyjną nostalgią. Dla mnie to aromat groszku pachnącego, który latem unosił się nad ogródkami i pozostawał w pamięci na długo. Tę nutę znalazłam w perfumach Jimmy Choo – idealnych na ciepłe dni w mieście.

Jimmy Choo Women Floral – jak pachną te perfumy?

Perfumy Jimmy Choo Women Floral to czysta, niezwykle kobieca, kwiatowo-owocowa kompozycja na lato. Otwierają ją orzeźwiające akordy cytrusów: bergamotki i mandarynki przełamane delikatną słodyczą soczystej nektarynki. Po chwili zapach rozwija się na skórze dzięki nutom groszku pachnącego, magnolii i kwiatów moreli. Całości dopełnia baza, w której wyczuć można akcenty kremowego piżma i jasnego drewna. To świeża, nieoczywista mieszanka, która otula zmysły ciepłem wspomnień.

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Opinie o perfumach Jimmy Choo Women Floral – co sądzą Polki?

Zapach z nutą groszku pachnącego zebrał już wiele pozytywnych recenzji. Polki uwielbiają nosić go latem.

Piękny zapach, zbierający dużo komplementów Zapach przyjemny, kwiatowy, idealny na lato. To mój numer 1 tego roku.

To tylko niektóre z wielu opinii z serwisu internetowego drogerii Hebe.