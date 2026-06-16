Już nie czysto kwiatowe, ale wciąż świeże, energetyczne i zapowiadające zbliżające się wakacje. Najpiękniejsze perfumy na przełom wiosny i lata 2026 są nieoczywiste i dobrze współgrają z muśniętą słońcem skórą. Wybrałyśmy 4 kompozycje, które będziemy nosić w coraz cieplejsze dni.

Początek lata 2026 przynosi powrót perfum, które łączą kwiatową subtelność ze świeżością cytrusów i głębią nut wodnych. W tym sezonie uwagę przykuwają akordy tropikalnych owoców, które przywodzą na myśl rajskie plaże, ale też nuty przypominające morską bryzę czy zapach skąpanej w słońcu łąki. W najpiękniejszych kompozycjach pojawiają się takie sezonowe nuty, jak kokos, sól morska, mango i marakuja, ale też kwiat lipy czy piwonia. Wszystkie łączy jedno: są idealne na początek wakacji, niezależnie od tego, czy planujesz już wymarzoną podróż, czy spędzasz lato w mieście. Oto 4 zapachy, które będziemy nosić non stop.

1 Zara Solar Mango Kup teraz Tropikalne perfumy latem 2026 mają swoje pięć minut. Te z hiszpańskiej sieciówki łączą w sobie akord dojrzałego mango z delikatną nutą jaśminu oraz ciepłem drzewa sandałowego. Efekt? Świetlisty, energetyzujący zapach idealny do lnianej koszuli czy zwiewnej sukienki.

2 Elizabeth Arden 5th Avenue Kup teraz Na przełomie wiosny i lata 2026 czyste kwiatowe perfumy zamieniamy na te z nutami świeżych owoców. Właśnie tak pachnie kultowy zapach inspirowany nowojorską Piątą Aleją w rozkwicie. W składzie ma między innymi brzoskwinię, bergamotkę i mandarynkę, ale też różę bułgarską, magnolię czy wanilię. To klasyk, który świetnie sprawdza się w ciepłe dni.

3 Tom Ford Eau de Soleil Blanc Kup teraz Perfumy, które działają jak dotyk słońca na skórze, mają swoją nazwę. Solar scents, czyli zapachy kojarzące się ze słońcem i rozgrzaną skórą, to propozycja dla osób, którym marzy się zamknięty we flakonie zapach rajskich wakacji. W tej kompozycji od Toma Forda znajdziemy takie nuty, jak kokos, kwiat pomarańczy, pistacje czy bursztyn.