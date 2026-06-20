Odpowiednio dobrane perfumy mogą wprawić nas w dobry nastrój, dodać energii czy przywołać najpiękniejsze wspomnienia z wakacji. Nowy typ zapachów porusza jeszcze inną strunę. Ma koić zmysły, pomagać w skupieniu się na sobie i odzyskaniu balansu. Tak działają perfumy me-time. Czym są i dlaczego często używa się ich do poduszki? Wyjaśniamy.

O tym, że perfumy wpływają nie tylko na nasze zmysły, ale też nastrój i samopoczucie, wiemy od dawna. Na co dzień sięgamy po te, które dodają nam pewności siebie, budzą pozytywne emocje albo przywodzą na myśl beztroskie chwile. Zapachy me-time działają na podobnej zasadzie, ale ich zadaniem jest uspokojenie myśli i otulenie komfortem.

Perfumy me-time – co to za zapachy?

Dosłownie: perfumy, których używamy, gdy spędzamy czas z samą sobą. Jak wyjaśniają eksperci dla Hello Magazine, idea polega na sięganiu po zapachy po długim, stresującym dniu, ale nie tylko. Kompozycje mają koić zmysły, odprężać, pomagać w powrocie do życiowej harmonii i spokoju. To odpowiedź na szybkie tempo współczesnego świata, nadmiar bodźców i potrzebę odczuwania wewnętrznej równowagi. Zapachy me-time to kolejny element wieczornych, pielęgnacyjnych rytuałów, które dla wielu z nas stały się celebrowaniem bezcennych chwil relaksu po powrocie z pracy.

Jak pachną perfumy me-time? Te nuty zapachowe mogą działać kojąco

Są delikatne, otulające, blisko skóry. Zapachy wpisujące się w filozofię me-time często bazują na uspokajających nutach piżma, lawendy czy jaśminu, ale też akordach drzewnych, działających uziemiająco i wyciszająco. To jednak nie wszystko. W samej idei chodzi o odczucia, a zapach komfortu może być bardzo indywidualną kwestią. Na nasze zmysły podobnie mogą działać perfumy używane niegdyś przez kogoś bliskiego czy te, które zachwycały nas w ważnych momentach życia. Wybrałyśmy najciekawsze perfumy, które relaksują.

1 Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning Kup teraz Gdy mówimy o relaksujących perfumach, Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning ląduje na szczycie listy. To perfumy, które mają pachnieć jak leniwy poranek, ale równie dobrze sprawdzą się wieczorem. W składzie kremowe piżmo, gruszka, paczuli oraz płatki róży.

2 Jo Malone Oud & Bergamot Kup teraz Jeśli kojąco wpływają na Ciebie otulające, drzewne zapachy, ta kompozycja od Jo Malone może okazać się trafionym wyborem. To połączenie nut drewna agarowego i żywicznego zapachu drzewa oud ze świeżością bergamotki i słodyczą praliny.

3 MASSIMO DUTTI INCENSE & HINOKI Kup teraz Ten nieoczywisty drzewno-kwiatowy zapach to esencja łagodności. Łączy w sobie ciepłe, żywicze akordy, nuty bursztynu i drewna zrównoważone przez świeże, czyste akcenty konwalii i bergamotki.