Perfumy mogą zaskoczyć nie tylko wyszukaną kompozycją zapachową. Te od francuskiej marki Guerlain mają formułę, która nawilża skórę i dodaje jej blasku. W składzie znalazły się najbardziej aromatyczne, wiosenne kwiaty: fiołek, irys i róża. To zapach, który dosłownie rozkwita po jednym psiknięciu.

Kwiatowe perfumy na ciepłe dni to klasyka, która nigdy nam się nie znudzi. Wśród najpiękniejszych zapachów bazujących na nutach inspirowanych naturą możemy znaleźć jednak takie, które zaskakują nie tylko przemyślaną kompozycją akordów, ale także formułą, która działa na skórę jak delikatny balsam. Dokładnie takie właściwości mają perfumy Guerlain Aqua Allegoria Perle Florabloom.

Perfumy Guerlain Aqua Allegoria Perle Floraboom – połączenie zapachu i nawilżenia dla skóry

Aqua Allegoria Perle Floraboom to zapach wiosny zamknięty w buteleczce. W składzie znalazły się starannie wyselekcjonowane nuty kwiatowe, drzewne i owocowe. Kompozycję otwierają akordy mango, tuberozy, fiołka i wody różanej. Po chwili rozwija się na skórze dzięki akcentom kremowego irysa, słodkiego kokosa i świeżej limonki. Całość zwieńcza baza z piżma i drzewa sandałowego. Ten energetyzujący, niezwykle kobiecy i elegancki zapach długo utrzymuje się na skórze, a jego innowacyjna formuła pozostawia na niej delikatną, satynową powłokę.

Aqua Allegoria Perle Florabloom to zapach w mikroperełkach. Ma formę lekkiego żelu, który błyskawicznie stapia się ze skórą i sprawia, że aromat jest jeszcze bardziej wyczuwalny przez długie godziny. W składzie znalazły się między innymi gliceryna i baza wodna. Jeśli szukasz intensywnych, kwiatowych perfum na ciepłe dni, ta unikatowa kompozycja może perfekcyjnie trafić w Twój gust.