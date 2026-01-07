Dlaczego wszyscy mówią o tym zapachu? Kardamon i szafran uwiodły tłumy
Jeśli lubicie perfumy, które są pewnego rodzaju manifestem, właśnie takie znalazłyście. Kolekcja Signature marki Sorvella Perfume to prawdziwy majstersztyk. Od pierwszego kontaktu zachwycają wyjątkową kompozycją. Połączenie wyrazistego kardamonu, ostrej papryki i cierpkiego szafranu pozostają w pamięci na długo.
Ten niszowy zapach z dodatkiem tonki to idealny wybór na zimę. Zbiera masę komplementów
Perfumy kardamonowe
Kolekcja Signature marki Sorvella Perfume to manifest tej filozofii. Autorskie perfumy Cardamom & Saffron łączą jasne, pikantne nuty kardamonu, ostrej papryki i cierpkiego szafranu z rozgrzewającym akordem oudu oraz drzewa sandałowego, przełamanym przydymioną nutą drzewa gwajakowego. Orientalną głębię kompozycji subtelnie podkreślają róża i labdanum.
Jednym z największych atutów Cardamom & Saffron jest jego trwałość. Wysoka zawartość olejków eterycznych sprawia, że zapach utrzymuje się na skórze przez cały dzień.