Jeśli lubicie perfumy, które są pewnego rodzaju manifestem, właśnie takie znalazłyście. Kolekcja Signature marki Sorvella Perfume to prawdziwy majstersztyk. Od pierwszego kontaktu zachwycają wyjątkową kompozycją. Połączenie wyrazistego kardamonu, ostrej papryki i cierpkiego szafranu pozostają w pamięci na długo.

Perfumy kardamonowe

Kolekcja Signature marki Sorvella Perfume to manifest tej filozofii. Autorskie perfumy Cardamom & Saffron łączą jasne, pikantne nuty kardamonu, ostrej papryki i cierpkiego szafranu z rozgrzewającym akordem oudu oraz drzewa sandałowego, przełamanym przydymioną nutą drzewa gwajakowego. Orientalną głębię kompozycji subtelnie podkreślają róża i labdanum.

Jednym z największych atutów Cardamom & Saffron jest jego trwałość. Wysoka zawartość olejków eterycznych sprawia, że zapach utrzymuje się na skórze przez cały dzień.