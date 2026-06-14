Lato to czas, w którym wymieniamy nie tylko zawartość szafy, ale również perfumy na naszej półce. Słodkie, intensywne i ciężkie wonie zastępujemy delikatnymi nutami kwiatowymi i cytrusowymi. Jest to bardzo ważne, ponieważ wyraziste zapachy w połączeniu z gorącym powietrzem potrafią nas przytłoczyć, a nawet wywołać silny ból głowy.

Perfumy na lato. Jak je wybierać?

W okresie letnim powinniśmy sięgać po lżejsze i bardziej orzeźwiające zapachy, które zapewnią nam nie tylko uczucie chłodu, ale dadzą zastrzyk energii na cały dzień. W składach perfum idealnych na tę porę roku znajdziemy przede wszystkim: kwiat pomarańczy, cytrynę, czy grejpfruta. Jednak oprócz nich na szczególną uwagę zasługują również: werbena, czy melisa.

Perfumy idealne na lato. Top 5 damskich zapachów

Lalique Perles de Lalique

Kompozycja Perles de Lalique to chłód, dystans i klasa zamknięte w eleganckiej butelce. Niebanalna mieszanka róży i paczuli sprawia, że zapach ten ma tyle samo miłośniczek co przeciwniczek. Perły pomimo tego, że są bardzo wyrazistą kompozycją stanowią idealną propozycję perfum na lato. Oprócz wspomnianych wcześniej składników w perfumach znajdziemy również korzeń irysa, kaszmir i pieprz, który nadaje ostrości całej mieszance. W Perles de Lalique na próżno szukać bardzo słodkich akordów, co sprawia, że są idealne do pracy w biurze.

Chanel Chance Eau Fraîche

Marka Chanel nigdy nas nie zawodzi. Tak jest również w przypadku niezwykle musujących i kwiatowo-drzewnych perfum Chance Eau Fraîche. Kompozycja ta stanowi połączenie nut cytrusowych, drzewa tekowego i zmysłowego jaśminu. Mieszanka tych nut sprawia, że Chance Eau Fraîche świetnie sprawdzą się zarówno podczas upałów, jak i na wieczorną randkę.

Bois Impérial Essential Parfums

Dla wszystkich fanów i fanek niszowych zapachów również mamy pewną propozycję. Bois Impérial to niezwykle aromatyczna mieszanka, która od razu skradła serca wszystkich miłośników wyrazistych woni. Kompozycja ta powstała w 2020 r., a jej twórcą jest ceniony perfumiarz Quentin Bisch. W składzie perfum znajdziemy między innymi: paczulę, wetywerię, akigalawood, bazylię, czy ambroksan. Na uwagę zasługuje również doskonała projekcja i wielogodzinna trwałość perfum.

Dolce&Gabbana Light Blue

Kolejną z propozycji na naszej liście jest dobrze wszystkim znana kompozycja zapachowa od marki Dolce&Gabbana, Light Blue. Perfumy te miały swoją premierę w 2001 r. i pomimo upływu lat wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród kobiet. W ich składzie znajdziemy między innymi nuty sycylijskiego cedru, jabłko, cytrynę, jaśmin, a także bursztyn.

DKNY Original Women Energizing

Zapachem, który nie tylko chłodzi, ale daje solidny zastrzyk energii do działania jest Original Women Energizing od marki DKNY. Perfumy podobnie jak wspomniane wcześniej Light Blue marki Dolce&Gabbana goszczą na naszym rynku już od wielu lat. Zapach miał premierę w 2011 r. i wciąż jest jednym z najchętniej kupowanych zapachów w okresie wakacyjnym. W jego składzie znajdziemy nie tylko cytrusy i brzozę, ale również coś mniej oczywistego, jak liście pomidorów.

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