Choć trudno jest oprzeć się wrażeniu, że już gdzieś to widziałyśmy, najważniejsze trendy perfumiarskie opierają się na warstwach i kreatywności. Jak podaje Pinterest w raporcie trendów na 2026 rok, w nadchodzących miesiącach będziemy mieszać, łączyć i tworzyć od podstaw.

Perfumiarskie trendy na 2026 rok

Scent stacking, bo tak właśnie trend ten nazywa Pinterest, będzie dominował również w pielęgnacji skóry. W kontekście perfumiarskim polega on na aplikowaniu na skórę kilku zapachów zamiast jednego. ,,Czas zamieszać w swoich perfumach. Pokolenie Z i millenialsi rezygnują z jednego, gotowego zapachu na rzecz tworzenia własnych kompozycji – mieszają olejki i perfumy, by stworzyć unikalne formuły zapachowe. W przyszłym roku możesz spodziewać się luksusu budowanego warstwami„, zawiadamia Pinterest.

Najważniejsze motywy dotyczą nie tylko mieszania zapachów, ale również ich tworzenia od podstaw. Niebywale popularne staną się miejsca, w których skomponować można własne perfumy. Scent stacking to coś, co do Ciebie przemawia? Przyjżyjmy się mu bliżej: