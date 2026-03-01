Marcowa pełnia nie przychodzi po to, by zachwycać- przychodzi, by porządkować. W jej świetle widać wyraźnie to, co działa, i to, co od dawna wymaga korekty. Czy jesteś gotowa na kosmiczny audyt własnego życia?

Pełnia Księżyca to kulminacja. Moment, w którym Księżyc ustawia się naprzeciwko Słońca, tworząc astrologiczną opozycję. Światło świadomości odbija się w lustrze emocji. To napięcie między „wiem” a „czuję”, między racjonalnością a instynktem. Energia rośnie, pulsuje, domaga się decyzji. W pełni nic nie jest półśrodkiem…

Pełnia Księżyca w marcu 2026 r. Co oznacza i kiedy wypada?

Zbliżająca się wielkimi krokami pełnia określana jest mianem Pełni Robaczego Księżyca. Nazwa ta nawiązuje do tego konkretnego momentu w ciągu roku, kiedy ziemia powoli zaczyna odmarzać, a na jej powierzchni pojawiają się pierwsze dżdżownice, symbolizujące nadejście wiosny. Marcowa pełnia osiągnie swój moment kulminacyjny dokładnie 3 marca 2026 r. o godzinie 12:38 czasu polskiego i to właśnie wtedy będziemy mogli odczuć jej działanie najmocniej.

Pełnia w Pannie połączona z zaćmieniem- co to oznacza?

Tegoroczna Pełnia Robaczego Księżyca rozświetli niebo w znaku perfekcyjnej Panny, a dodatkowo towarzyszyć jej będzie zjawisko zaćmienia, potocznie nazywanego Krwawym Księżycem. To połączenie wzmacnia intensywność przeżyć i sprawia, że energia tej pełni będzie odczuwalna wyjątkowo mocno.

Pełnia sama w sobie przynosi kulminację, ale w połączeniu z zaćmieniem działa jak kosmiczny reset. Zaćmienie symbolicznie „wyłącza światło”, byśmy mogli zobaczyć to, co do tej pory pozostawało w cieniu. W znaku Panny- mistrzyni analizy, detalu i porządku – oznacza to konieczność przyjrzenia się codziennym nawykom, zdrowiu, pracy i relacjom opartym na obowiązku.

To moment bezlitosnej szczerości wobec siebie. Panna nie zamiata problemów pod dywan- ona wyciąga je na stół, analizuje i naprawia. Wzmocniona energią zaćmienia może przynieść nagłe uświadomienia dotyczące naszego stylu życia, przeciążenia obowiązkami czy braku równowagi między dawaniem a braniem.

Pełnia w znaku Panny to idealny moment na:

detoks organizmu i zadbanie o zdrowie,

sprzątanie, segregowanie, wyrzucanie niepotrzebnych rzeczy,

odcięcie się od toksycznych ludzi

Pełnia w znaku Panny. Kto odczuje ją najmocniej?

Marcowa pełnia najsilniej wpłynie na osoby urodzone w znakach takich jak Panny i Ryby. Na baczności muszą mieć się także osoby posiadające inne planety osobiste w tych znakach (Wenus, Mars, Merkury…) a także osoby z ascendentem w Pannie lub Rybach. Dla nich może to być moment przełomowy- przynoszący decyzje, zakończenia i nowy kierunek działania…