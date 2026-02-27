Paulina Krupińska w najnowszym wywiadzie zareagowała na komentarze na temat jej wyglądu, które niedawno pojawiły się w sieci. Opowiedziała o wysokim poczuciu własnej wartości i skierowała kilka słów w stronę hejterów.

Paulina Krupińska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości medialnych. W 2012 roku zdobyła tytuł najpiękniejszej Polki. Korona Miss Polonia stała się dla niej przepustką do kariery w mediach. Na przestrzeni lata prowadziła różne programy telewizyjne. Dziś spełnia się w roli prowadzącej „Dzień Dobry TVN” i „Mam talent”, a widzowie pokochali ją za autentyczność, naturalność i poczucie humoru.

Paulina Krupińska-Karpiel zareagowała na komentarze na temat swojej sylwetki

Mimo ogromnej sympatii ze strony publiczności prezenterka stała się ostatnio adresatką mało taktownych komentarzy dotyczących jej wyglądu. Po tym, jak w sieci pojawiły się zdjęcia z balu fundacji TVN, niektórzy w niekulturalny sposób sugerowali, że gwiazda przybrała na wadze. W ostatnim wywiadzie dla serwisu Plejada Paulina Krupińska odniosła się do nieeleganckich uwag na swój temat.

Zawsze idę dalej, bo wyszłam z domu, w którym zostałam na tyle zbudowana, że mam wysokie poczucie własnej wartości. Jestem pewną siebie osobą. Wiem, co jest dla mnie ważne i na pewno waga nie jest czymś, co mi spędza sen z powiek i nie jest czymś, co definiuje mnie jako człowieka, jako kobietę.

Wyznała. Zwróciła się też z krótkim przesłaniem do osób, które umieszczają w sieci podobne komentarze, nie tylko na jej temat.

Powiedziałabym wszystkim tym osobom, które komentują wygląd fizyczny innych ludzi, komentują kogoś wybory wagę, żeby zajęły się sobą i żeby pokochały siebie. To nie jest o mnie, tylko to jest o tych osobach, które to piszą.

Podsumowała.