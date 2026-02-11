Zbliżająca się wiosna pachnie piknikiem w parku i spacerem w ogrodzie. W ciepłe dni z chęcią zamieniamy otulające, słodkie perfumy na kompozycje, które wnoszą powiew świeżości, lekkości i dobrej energii. Wybrałyśmy 3 nietuzinkowe owocowe zapachy, które działają jak magnes na komplementy.

Jak pachną najpiękniejsze, owocowe perfumy na wiosnę? Nie tylko bergamotą i pomarańczą. Coraz częściej królują w nich słodkie akordy gruszki, aromatycznych truskawek czy brzoskwini, przełamane słodyczą wanilii, kremowością piżma albo delikatnością białych kwiatów. Perfumy z grupy fruity-floral to niezawodny wybór na cieplejsze dni. Wbrew pozorom nie muszą być przesłodzone i cukierkowe. Dzięki złożoności nut potrafią ujawnić naprawdę elegancki charakter i przywodzić na myśl dalekie podróże albo czas spędzony w naturze. Jeśli poszukujesz orzeźwiających, lecz nieoczywistych perfum na wiosnę, te trzy kompozycje mogą okazać się trafionym wyborem.

1 Maison Asrar Oh Honey Kup teraz To jeden z najbardziej optymistycznych zapachów na wiosnę, który łączy słodycz miodu z rześkością czerwonych owoców i pikanterią jabłka. Bazę stanowią akordy drzewa sandałowego i wanilii. Dzięki temu całość balansuje pomiędzy słodkością typową dla perfum gourmand a świeżością owocowych kompozycji.

2 Paris Corner Taskeen Marina Kup teraz To zapach pełen sprzeczności. Otwierają go tropikalne nuty pomarańczy i grejpfruta, które po chwili dopełniają akordy białych kwiatów: konwalii i jaśminu. Kremowości nadają bursztyn i piżmo. To otulające, owocowe perfumy, które wielu osobom kojarzą się z chwilami o zachodzie słońca.