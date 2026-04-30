Omenaa Mensah gościła ostatnio w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan „Z bliska”. W szczerej rozmowie otworzyła się na temat swojego dzieciństwa w Polsce lat 80. Wyjaśniła, że doświadczenia, z którymi zmierzyła się w tym czasie, miały duży wpływ na jej dalszą drogę.

Omenaa Mensah to postać znana nie tylko w show-biznesie. Choć popularność zdobyła jako prezenterka telewizyjna, dziś skupia się głównie na działalności społecznej, charytatywnej i biznesowej. Założycielka fundacji Omenaa Foundation, która pomaga m.in. dzieciom w Afryce, niedawno była gościnią podcastu „Z bliska”.

Omenaa Mensah wspomina dzieciństwo: „Byłam jedyną ciemnoskórą dziewczyną w regionie”

Omenaa Mensah urodziła się w Jeleniej Górze. Dorastała między innymi w Poznaniu i Swarzędzu. W rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan wyjawiła, że już jako dziecko miała do czynienia z przykrymi komentarzami na temat swojego wyglądu, który wyróżniał ją na tle innych.

Byłam jedyną ciemnoskórą, czy też kolorową dziewczyną w całym regionie. (…) W naturalny sposób musiałam być silna.

Wyznała.

Ja nigdy tego nie rozumiałam, z jakiego powodu ludzie wytykają mnie na ulicach, przezywają mnie w brzydki sposób, oczerniają.

Opowiadała. Filantropka nie ukrywa, że w tamtym czasie bardzo pomógł jej sport, dzięki któremu stworzyła swój „filtr” na krytyczne komentarze, które otrzymywała ze względu na swój wyróżniający się wygląd. Omenaa Mensah wyczynowo trenowała koszykówkę, co pozwoliło jej zbudować odporność psychiczną i nauczyło współdziałania w grupie.