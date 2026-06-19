Choć wakacje kojarzą się przede wszystkim z odpoczynkiem, dla rodziców małych dzieci bywają również sporym logistycznym wyzwaniem. Olga Frycz postanowiła znaleźć sposób, który pozwoli jej połączyć rodzinny relaks z komfortem wszystkich uczestników wyjazdu. Aktorka zdradziła fanom, że podczas urlopu w Turcji skorzystała ze wsparcia osoby, której ufa od lat. Jak się okazuje, taka decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę.

Olga Frycz to popularna aktorka oraz influencerka pochodząca z Krakowa. Ma na swoim koncie liczne sukcesy- za rolę Elki Beredy w filmie Weiser i Marysi w Bożych skrawkach była nominowana do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Z kolei w marcu 2010 r. walczyła o nagrodę w plebiscycie „Viva! Najpiękniejsi” w kategorii najpiękniejsza Polka. Co więcej była aż trzykrotnie do Orłów za drugoplanowe role kobiece w filmach Weiser i Boże skrawki oraz za pierwszoplanową w filmie Wszystko, co kocham. Jest córką znanego i cenionego aktora Jana Frycza.

Olga Frycz zabrała nianię na wakacje do Turcji. „To jest super ułatwienie dla nas”

Olga Frycz zorganizowała ostatnio na Instagramie serię pytań i odpowiedzi, podczas której uchyliła rąbka tajemnicy na temat rodzinnego urlopu. Jedna z obserwatorek zapytała ją, jak wygląda wyjazd z trójką dzieci.

Okazuje się, że na rodzinnych wakacjach znalazło się miejsce także dla zaprzyjaźnionej opiekunki. Do wakacyjnej ekipy dołączyła Tatiana, która opiekuje się dziećmi Olgi już od siedmiu lat, a także jej 13-letni syn. Jak podkreśliła gwiazda, obecność niani znacząco ułatwiła organizację codziennych aktywności i pozwoliła rodzicom poświęcić więcej uwagi starszym córkom.

Jest z nami Tatiana, która pracuje u nas od siedmiu lat. Poprosiliśmy, żeby pojechała z nami. To nam pomoże przy Jasiu, a my będziemy mogli spędzić super wartościowy czas z dziewczynkami. Już kiedyś pisałam tutaj, że ten wyjazd to głównie dla Helenki i Zosi. I tak spędzamy wszyscy razem czas, ale możemy kąpać się w basenie z dziewczynami, a Tatiana na leżaczku z Jasiem. Możemy iść z Helcią i Zosią wieczorem na pokaz/show gdzie jest głośno, a Tatiana z Jasiem spaceruje albo usypia go. To jest super ułatwienie dla nas i komfort dla dziewczynek. Tatiana jest tutaj ze swoim 13-letnim synem, który też się super dogaduje z dziewczynkami, więc wszyscy są zadowoleni

– napisała na swoim Instagramie gwiazda.

Sprytne rozwiązanie?