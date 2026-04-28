Jest co najmniej kilka znanych osób, na których udział w „Tańcu z gwiazdami” czekają widzowie. Jedną z nich jest Olga Frycz. O tym, czy aktorka rozważa pojawienie się na parkiecie, w najnowszym wywiadzie opowiedział jej partner Albert Kosiński.

Albert Kosiński to jeden z najpopularniejszych tancerzy „Tańca z gwiazdami”. Widzowie pokochali go nie tylko za talent, ale też dystans do siebie i poczucie humoru. Na swoim koncie ma udział w trzech edycjach programu. Z Adrianną Borek dotarł aż do finału. W kolejnych odsłonach show tańczył z Mają Bohosiewicz i Izabellą Miko. Wiele osób wciąż zastanawia się jednak, czy kiedyś stworzy taneczny duet z Olgą Frycz, z którą jest związany w życiu prywatnym. W ostatnim wywiadzie rozwiał wszelkie wątpliwości.

Olga Frycz w „Tańcu z gwiazdami”? Albert Kosiński skomentował

Nie jest tajemnicą, że aktorkę i jej ukochanego połączył taniec. Olga Frycz kilka lat temu poszukiwała instruktora tańca towarzyskiego i trafiła właśnie na Alberta Kosińskiego. Dziś są już zaręczeni, a niedawno powitali na świecie synka. Fani pary od dawna zastanawiają się nad tym, czy w przyszłości zobaczą ich razem na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. Tancerz postawił sprawę jasno podczas ostatniego wywiadu w radiu RMF FM. Na pytanie dziennikarki o to, czy istnieje szansa na to, by Olga Frycz wzięła udział w programie i by zatańczyli razem, odpowiedział krótko: „Nie. I nie”.

Nie ma takiej opcji. Olga przez chwilę – ale to się wybacza, bo była wtedy w ciąży – tak mi rzuciła: „A może bym poszła”. Więc ja: „No to idź, ale będziesz tańczyła z Michałem Bartkiewiczem”, taki był mój warunek. Nie no, ja bym się nie podjął tego, ze względu na to, że za bardzo cenię sobie naszą relację i to jest taki moment, że można byłoby sobie tę relację zepsuć.

Dodał Albert Kosiński. Podkreślił też, że mimo iż parkiet „Tańca z gwiazdami” połączył wiele par, udział w programie osób, które już są ze sobą w relacji, jest o wiele większym wyzwaniem.

źródło: AKPA

My już mamy relację i teraz musimy wejść na salę, gdzie autorytet jest jeden i Olga musi wykonać dokładnie wszystko, co jej mówię i musi znosić to, że ja cały czas mówię: »źle«, »jeszcze raz«, »inaczej«. Wcześniej też byłem w związkach prywatnie ze swoimi partnerkami tanecznymi — to się zawsze przenosiło do domu.

Wyjaśnił.

Chociaż nigdy nie mówi nigdy, kto wie. Może kiedyś przyjdzie taki czas, ale chyba bym się nie podjął.

Podsumował krótko.