Choć w Polsce świętowanie Nowego Roku mamy już za sobą to w Chinach wielkie odliczanie dopiero się rozpocznie. Już za chwilę rozpocznie się chiński Rok Ognistego Konia- czas dynamiczny, intensywny i pełen zwrotów akcji, który w astrologii Wschodu uchodzi za jeden z najbardziej energetycznych w całym dwunastoletnim cyklu…

Koń w astrologii chińskiej symbolizuje wolność, niezależność, pasję i nieustanny ruch. To znak ludzi odważnych, impulsywnych, gotowych podejmować szybkie decyzje i ryzykować, by osiągnąć cel. Gdy do tej energii dołącza żywioł ognia, wszystko nabiera jeszcze większej intensywności. Ogień wzmacnia charyzmę, ambicję i potrzebę działania, ale też skłonność do gwałtownych reakcji. Rok Ognistego Konia sprzyja więc spektakularnym zmianom- przeprowadzkom, nowym projektom zawodowym, odważnym inwestycjom czy życiowym rewolucjom.

Rok Ognistego Konia. Kiedy się zaczyna?

Powoli żegnamy Rok Drewnianego Węża, aby z nową energią wejść w niezwykle dynamiczny i pełen odwagi czas Ognistego Konia. Data rozpoczęcia chińskiego Nowego Roku nie jest stała, ponieważ wyznacza się ją według kalendarza księżycowo-słonecznego. Święto przypada na drugi nów Księżyca po przesileniu zimowym, dlatego każdego roku wypada między 21 stycznia a 20 lutego. W 2026 r. ten moment nastąpi we wtorek, a dokładniej 17 lutego.

Rok Ognistego Konia czas start! Czego dokładnie możemy się spodziewać?

Nadchodzący rok z pewnością będzie sprzyjał osobom odważnym, przedsiębiorczym i kreatywnym. Szczególnie korzystny może okazać się dla znaków, które dobrze odnajdują się w dynamicznym środowisku- Tygrysa, Psa czy samego Konia. Skorzystają także ci, którzy są gotowi wyjść ze strefy komfortu i zaufać intuicji. Rok ten nie premiuje stagnacji- nagradza ruch, inicjatywę i odwagę.

W porównaniu z poprzednim Rokiem Drewnianego Węża zmiana energii będzie wyraźna. Wąż, pod wpływem żywiołu drewna, sprzyjał strategii, cierpliwości i długofalowemu planowaniu. To był czas analizy, budowania fundamentów i działania bardziej „zza kulis”. Ognisty Koń nie ma w sobie tej powściągliwości. Zamiast kalkulować – działa. Zamiast czekać- przyspiesza. Tam, gdzie Wąż sugerował ostrożność i taktykę, Koń zachęca do odwagi i widoczności.

Rok Ognistego Konia. Nagłe przyspieszenie

Rok Ognistego Konia może przynieść przyspieszenie nie tylko w życiu osobistym, ale i w szerszym kontekście społecznym- dynamiczne zmiany trendów, czy nagłe zwroty w gospodarce. To energia, która nie pozwala stać w miejscu.

Jedno jest pewne: od 17 lutego 2026 roku wchodzimy w czas, który będzie wymagał odwagi, elastyczności i gotowości na szybkie tempo. Dla jednych okaże się wyzwaniem, dla innych- długo wyczekiwanym impulsem do działania.