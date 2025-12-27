Są osoby, które po wypiciu filiżanki cappuccino potrafią udać się na drzemkę i mieć całkiem przyjemny wypoczynek. Niektórzy jednak reagują na kofeinę zupełnie inaczej i nawet kilka łyków kawy może powodować u nich nieprzyjemne skutki.

Według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) zalecana dawka spożycia powinna wynosić nie więcej niż 400 miligramów kofeiny dziennie, ale próg tolerancji na kofeinę może się znacznie różnić w zależności od osoby. Jak więc naprawdę możemy określić, jaka jest maksymalna ilość kawy, którą powinniśmy wypić w oparciu o nasze indywidualne potrzeby?

Ile kawy można pić dziennie?

Zbyt duża ilość kawy odbija się negatywnie na jakości snu i ogólnym samopoczuciu. Istnieją wyraźne oznaki, które wskazują na to, że organizm przyjął zbyt dużą ilość kofeiny. Można do nich zaliczyć przede wszystkim: ogólne rozdrażnienie, zdenerwowanie, mdłości, odczuwanie niepokoju oraz bóle głowy i przyspieszone bicie serca oraz częstsze oddawanie moczu.

Samo zdefiniowanie stwierdzenia zbyt dużej ilości kawy może się drastycznie różnić w zależności od konkretnej osoby i jej wrażliwość oraz stopnia nietolerancji kofeiny. Najlepszym sposobem na ustalenie odpowiedniej dawki jest obserwacja organizmu lub konsultacja z lekarzem. Warto również zauważyć, że kofeina może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami lub schorzeniami. Jeśli jednak uwielbiasz smak kawy możesz rozważyć picie jej bezkofeinowego odpowiednika.