Są takie momenty w roku, kiedy wszechświat zdaje się szeptać: teraz. Bez ostrzeżenia, ale za to z wyraźną nutą napięcia w powietrzu. Lutowy nów w znaku Wodnik przynosi właśnie tę energię: świeżą, niepokorną, bezkompromisową. W tym roku towarzyszy mu zaćmienie Słońca, a więc astrologiczny „reset”, który nie pyta o zgodę. To nie jest zwykły początek cyklu. To zaproszenie do napisania własnej historii od nowa…

Nów to fa­­za, w któ­­rej Księ­­życ zna­j­du­­je się po­­mię­­dzy Zie­­mią a Sło­ń­cem. Wscho­­dzi on tuż o świ­­cie wraz ze sło­­ne­cz­ną ta­r­czą i do­­trzy­­mu­­je jej to­­wa­­rzy­­stwa nie­­prze­­r­wa­­nie aż do za­­cho­­du. Po­d­czas tej fa­­zy na pró­ż­no szu­­kać na­­sze­­go sa­­te­­li­­ty na no­c­nym nie­­bie, po­­nie­­waż jest to zwy­­cza­j­nie nie­­mo­ż­li­­we.

W astrologii nów symbolizuje początek, moment zasiewu intencji, idei, decyzji, które w kolejnych tygodniach będą dojrzewać. Upraszczając jest to tak zwana czysta karta.

Nadchodzi nów Księżyca w znaku Wodnika z zaćmieniem w tle…

Zbliżający się wielkimi krokami nów Księżyca w znaku Wodnika uściśli się dokładnie 17 lutego 2026 r. o godzinie 13:01 czasu polskiego. W tym samym czasie dojdzie do zaćmienia Słońca, co znacząco wzmacnia potencjał tego wydarzenia… Co oznacza jednak taka kombinacja?

Zdaniem wielu astrologów zaćmienia wyciągają na światło dzienne to, co ukryte. To jakby ktoś podświetlił kulisy Twojego życia- nagle widzisz, co wymaga zmiany, czego nie warto trzymać dłużej… Tego dnia możesz poczuć, że coś wisi w powietrzu. Jedni w tym czasie kończą historie, które nie mają już przyszłości, inni odnajdują siłę, by zawalczyć o swoje marzenia. Często wydarzenia z okolic zaćmienia mają długofalowe konsekwencje ich echo może wybrzmiewać przez kolejne sześć miesięcy, a nawet dłużej.

Nów Księżyca w znaku Wodnika. Czas na nowy rozdział…

Aby lepiej zrozumieć energię tego nowiu przyjrzyjmy się cechom Wodnika. Rządzony przez buntowniczego Urana, kojarzony z innowacją, technologią, wolnością i ruchem społecznym Wodnik nie znosi stagnacji i ograniczeń. Nów w tym znaku przynosi zatem pytania: Czy żyję w zgodzie ze sobą?; Gdzie ograniczam własną niezależność?; Jaką przyszłość chcę współtworzyć- dla siebie i dla całego świata?

To czas nagłych olśnień, przełomowych decyzji i odważnych deklaracji. Możemy spodziewać się potrzeby wyjścia poza schemat w relacjach, karierze, czy w sposobie myślenia o sobie. To moment, w którym stare definicje przestają pasować, a nowe dopiero się rodzą.

Wodnik działa kolektywnie z tego właśnie względu nów ten może uruchomić tematy związane z przyjaźnią, współpracą, społecznością. To doskonały moment na projekty zespołowe, start inicjatyw, wejście w środowisko, które rezonuje z naszymi wartościami.

Nów w Wodniku. Kto odczuje go najmocniej?

Energię nadchodzącego nowiu najsilniej odczują, które mają dużo planet w horoskopie urodzeniowym w znakach stałych (Wodnik, Lew, Byk i Skorpion). Szczególnie jeśli ich Słońce, Księżyc, Wenus, Mars bądź Ascendent znajdują się w okolicy 28 stopnia…

To również przełomowy moment dla tych, którzy stoją na rozdrożu: myślą o zmianie pracy, zakończeniu relacji, przeprowadzce, odważnym projekcie. Wszechświat może dostarczyć impulsu- czasem delikatnego, a czasem bezceremonialnego…