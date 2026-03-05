Pomimo tego, że od głośnego rozstania Nicol Pniewskiej i Allana minęło już trochę czasu, to influencerka wciąż musi mierzyć się z pytaniami o sytuację z eks. Nie inaczej było na planie programu „Królowa przetrwania”, którego Nicol jest teraz uczestniczka. „Raz na zawsze zakończę temat Allana Krupy i Edyty Górniak”.

Nicol Pniewska to polska influencerka i aspirująca raperka. Jest córką projektanta i stylisty Barta Pniewskiego, znanego również jako „Highbart”. Mężczyzna na co dzień prowadzi swój luksusowy butik „Highkiosk”, który znajduje się przy jednej z najbardziej prestiżowych ulic w Warszawie- mowa tu o ulicy Koszykowej. Inluencer może liczyć na pomoc swojej córki, która w wolnych chwilach pomaga mu w prowadzeniu biznesu.

O Nicol w mediach zrobiło się jednak głośno za sprawa związku z Allanem Krupa, synem Edyty Górniak. Para dogadywała się świetnie nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Nicol i syn Edyty Górniak nagrała razem kilka utworów. Mowa tu o takich piosenkach jak: Fake Love, Na Topie, czy Pierwszy Rok. Pomimo głębokiej więzi związek pary nie przetrwał- wiosną 2025 r. w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Nicol Pniewskiej z Allanem Krupą.

Chociaż początkowo sprawa wydawała się błaha, to szybko przerodziła się w medialny konflikt…Wszystko zaczęło się od Edyty Górniak, której wyraźnie nie spodobało się to, że High Bart poinformował media o rozstaniu ich dzieci…Oliwy do ognia dolał Pniewski, który poinformował swoich fanów o tym, że diwa i jej syn wynieśli nad ranem sprzęt muzyczny ze wspólnego studia. Mężczyzna upublicznił również nagrania z monitoringu. Artystka szybko odwdzięczyła się milionerowi nie szczędząc wielu gorzkich słów pod jego adresem…

Nicol Pniewska ma dość tematu swojego eks? „Raz na zawsze zakończę temat Allana Krupy i Edyty Górniak”

Choć od głośnego rozstania Nicol i Allana minęło już trochę czasu to influencerka wciąż musi mierzyć się z pytaniami o sytuację z eks. Nie inaczej było na planie programu „Królowa przetrwania”, którego Nicol jest teraz uczestniczka.

Jeżeli chodzi o sytuację i dramę z mojego poprzedniego związku, to mam nadzieję, że swoją wypowiedzią teraz, raz na zawsze zakończę temat Allana Krupy i Edyty Górniak…Byłam w związku, relacja się skończyła po przyjacielsku. Z dnia na dzień jego mama się odezwała i zaatakowała mojego ojca. Według pani Edyty mój tata zabrał prywatność moją i Allana, i próbuje się wybić na dramie swoich dzieci

– wyznała Nicol..

Przy okazji zdradziła również, że wbrew temu, co myślą niektórzy jej uczucia do syna Edyty Górniak były prawdziwe. Pniewska była zakochana do tego stopnia, że tuż po rozstaniu nie wyobrażała sobie związku z nikim innym.

Wszystko, co się działo później, to było danie tematu mediom. Pomimo wielu plotek, które pani Edyta mówiła na mój temat, to naprawdę kochałam Allana i po nim nie chciałam z nikim być.

Życie zdecydowało jednak inaczej i serce Nicol znów jest zajęte.

Tak się udało niespodziewanie, że jestem teraz w szczęśliwej relacji

– zdradziła w programie.

Myślicie, że tym razem to już ten jedyny?