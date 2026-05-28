Natasza Urbańska w najnowszym wywiadzie wróciła pamięcią do czasu, w którym wykluczono ją z występów w telewizji. Wyznała, że po premierze jej utworu „Rolowanie”, przez kilka lat nie mogła współpracować z żadną ze stacji.

Natasza Urbańska to aktorka i wokalistka, która, od lat zaliczana do grona najbardziej wszechstronnych artystek polskiej sceny. Zawodowo związana jest ze Studiem Buffo. Regularnie pojawia się też w telewizji. Na swoim koncie ma między innymi zasiadanie w jury „The Voice Kids” czy występy na koncertach emitowanych na antenie największych stacji. Choć dziś często pojawia się na ekranie, okazuje się, że przez pewien czas nie mogła liczyć na propozycje zawodowe w kraju.

Natasza Urbańska o wykluczeniu w branży

O trudnym czasie wykluczenia z telewizji Natasza Urbańska opowiedziała w podcaście „Z bliska”. W szczerej rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan wyjaśniła, jak jej piosenka „Rolowanie” wpłynęła na jej dalsze losy zawodowe. Przypomnijmy, że wydany w 2014 roku singiel wzbudził liczne kontrowersje. Głośno komentowane były zarówno słowa utworu, jak i klip, na którym widać m. in. przemoczoną wokalistkę tańczącą w łazience. Fala krytyki, jaka spłynęła na nią po premierze piosenki i teledysku, sprawiła, że przez długi czas nie mogła wrócić do pracy w telewizji. W tym czasie działała poza granicami kraju, ale okres wykluczenia okazał się dla niej wyjątkowo trudnym przeżyciem.

Dużo wyjeżdżałam i grałam poza Polską. Dużo pracowaliśmy wtedy w Rosji. (…) Kiedy wracałam do nas, powracało to widmo jakby takiego, wiesz — czarne chmury nad Nataszą.

Wyznała.

Zostałam wykluczona ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Ja miałam bana w telewizji na dobrych siedem lat. Nie zrobiłam nic, nie zrobiłam nic, nawet jak ja bym się nie starała. Cały czas była ściana.

Wyjaśniła. „Sama wychodziłam z inwencją, że „przecież my się znamy tyle lat”, ja jestem na rynku już tyle lat i nagle nikt nie odbiera telefonów, nikt do mnie nie dzwoni. Jestem wykluczona kompletnie ze wszystkiego. Z telewizji, z filmu, z estrady, nic, zero” – dodała. Artystka nie ukrywała, że tamten okres był dla niej bardzo trudnym doświadczeniem.