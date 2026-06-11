Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Choć od lat są małżeństwem, początki ich relacji nie należały do najłatwiejszych. W najnowszym wywiadzie artystka opowiedziała o fali krytyki, z jaką musiała zmierzyć się w tamtym czasie.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z nielicznych znanych par, których relacja przetrwała próbę czasu. Są razem od blisko dwóch dekad i wspólnie wychowują córkę Kalinę. Na początku ich związek budził jednak ogromne emocje. Uczucie pomiędzy reżyserem i młodszą od niego o 18 lat aktorką narodziło się, gdy ten był w trakcie rozwodu. W ostatnim wywiadzie artystka wróciła wspomnieniami do niełatwych początków ich relacji.

Natasza Urbańska o początkach związku z Januszem Józefowiczem: „Czułam taką cichą napaść na mnie”

Natasza Urbańska gościła ostatnio w programie Pudelka „Stare zdjęcia gwiazd”. W trakcie rozmowy wspominała początki swojej artystycznej drogi w Teatrze Studio Buffo. To tam poznała Janusza Józefowicza. Choć na początku łączyła ich wyłącznie praca, z czasem pojawiło się głębsze uczucie. Ich relacja od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie opinii publicznej, nie tylko ze względu na dzielącą ich różnicę wieku, ale też fakt, że reżyser rozwodził się wówczas z żoną. Artystka nie ukrywa, że to na niej skupiła się fala krytyki.

Zazwyczaj w takich związkach, gdzie wkracza młodsza kobieta… On był wtedy żonaty, na etapie rozwodu, ale nikogo to nie obchodziło. Atak skumulował się bardziej na mnie niż na Januszu, który też zadecydował, że on chce ze mną łączyć swój świat, swoje życie. Że się zakochał we mnie i że to też jest jego wybór. Że ja go nie przymuszałam do niczego. Mężczyzna jest usprawiedliwiony, biedny, nie wiedział, co się dzieje i ona ta zła. Czułam taką cichą napaść na mnie i taki brak przyzwolenia na tę sytuację.

Wspominała. Mimo negatywnych komentarzy, z którymi zmierzyli się na początku związku, ich uczucie okazało się trwałe, a Natasza Urbańska dziś mówi o szczęśliwym zakończeniu.

Wiedziałam, że to tak będzie, że muszę się przygotować na niezłą chłostę, bo tego nie wybacza się młodym dziewczynom. A że się zakochałam, to mózg mi odjęło i co miałam zrobić. Jest happy end. Było to przyciąganie i odnaleźliśmy siebie, mimo różnicy wieku, która, jak się okazuje, nie jest przeszkodą.

W tym roku aktorka i reżyser będą świętować osiemnastą rocznicę ślubu.

Dziś dopełniamy się i przez te lata wspieramy się. Budujemy ten związek wspólnie. Przy tych wszystkich zawirowaniach, newsach ciągłych i wyciąganiu, że to się rozpadło, że koniec z nimi.

Podsumowała artystka, dementując krążące w mediach od lat plotki na temat kryzysu w ich relacji.