Słodkie perfumy na wiosnę pachną inaczej niż te, które wybierałyśmy zimą. Przywodzą na myśl smak ulubionych lodów i marzenia o wakacjach. Oto 6 kompozycji, które perfekcyjnie balansują pomiędzy słodyczą a świeżością.

Perfumy gourmand w ostatnim czasie całkowicie zdominowały trendy. Zapachy pachnące słodyczą dla wielu osób stały się symbolem komfortu. Wiosną otulające ciepłem kompozycje zamienimy jednak na świeższe, bardziej energetyczne propozycje łączące deserowe nuty z dużą dozą lekkości i elegancji.

Jakie nuty znajdziemy w słodkich perfumach na wiosnę 2026?

Według analiz prym wiedzie pistacja, która zyskuje nowy wymiar w otoczeniu kremowych i drzewnych nut. Jak co roku wzrasta też popularność owocowych akordów, tym razem jednak nie chodzi o świeże cytrusy, lecz pachnące jak pierwsze wiosenne desery truskawki i maliny. Na tym nie koniec. Wiosną sięgniemy też po kompozycje przypominające luksusowe balsamy do ciała, których używamy na wakacjach z wyczuwalnym aromatem kokosa. Wybrałyśmy 6 wyjątkowych kompozycji, które nie tylko doskonale wpisują się w trendy, ale przede wszystkim – pachną optymizmem, otulają komfortem i dodają energii.

1 Gulf Orchid Baklava Bite Kup teraz To zapach inspirowany aromatycznym, orientalnym deserem, ale najbardziej wyczuwalna jest w nim wyrazista nuta słonej, prażonej pistacji. Równoważą ją akordy soczystej brzoskwini i drzewa sandałowego, jednak za prawdziwą głębię kompozycji odpowiadają kremowe, maślane nuty mleka i ciasta. Wyrafinowany aromat dla prawdziwych miłośniczek perfum gourmand.

2 Zara Marshmallow Glow Kup teraz W hiszpańskiej sieciówce znajdziemy co najmniej kilka deserowych zapachów idealnych na wiosnę. Ten łączy słodycz różowych pianek marshmallow i kremowego piżma. Całość zwieńcza nuta kwaśnej maliny, która harmonizuje i nadaje kompozycji świeżość.

3 Miu Miu Fleur De Lait Kup teraz To perfumy, które podbiły serca trendsetterek. Ich skład jest prosty, ale trafnie dobrane nuty dają wrażenie luksusowych wakacji. Tak działa połączenie mleczka kokosowego i mango. To orzeźwiająca, słodka kompozycja z grupy tropical scents.

4 DKNY Nectar Love Kup teraz Zamknięte w złotym flakonie perfumy z nutami miodu i neroli łączą ciepło, słodycz i delikatną świeżość. Dzięki temu są idealnym wyborem na pierwsze ciepłe dni, ale z powodzeniem można je nosić przez całe lato.

5 Coach Love Coach Love Kup teraz Ten zapach otwierają słodkie akordy dzikiej truskawki. Po chwili jednak rozwijają się na skórze, ujawniając swoją wielowymiarowość. To zasługa nut czerwonej róży i bazy z drzewa cedrowego i mchu. Idealna kwiatowo-owocowa, słodka kompozycja na wiosnę.