Słodkie perfumy na wiosnę pachną inaczej niż te, które wybierałyśmy zimą. Przywodzą na myśl smak ulubionych lodów i marzenia o wakacjach. Oto 6 kompozycji, które perfekcyjnie balansują pomiędzy słodyczą a świeżością. 

Perfumy gourmand w ostatnim czasie całkowicie zdominowały trendy. Zapachy pachnące słodyczą dla wielu osób stały się symbolem komfortu. Wiosną otulające ciepłem kompozycje zamienimy jednak na świeższe, bardziej energetyczne propozycje łączące deserowe nuty z dużą dozą lekkości i elegancji. 

Jakie nuty znajdziemy w słodkich perfumach na wiosnę 2026? 

Według analiz prym wiedzie pistacja, która zyskuje nowy wymiar w otoczeniu kremowych i drzewnych nut. Jak co roku wzrasta też popularność owocowych akordów, tym razem jednak nie chodzi o świeże cytrusy, lecz pachnące jak pierwsze wiosenne desery truskawki i maliny. Na tym nie koniec. Wiosną sięgniemy też po kompozycje przypominające luksusowe balsamy do ciała, których używamy na wakacjach z wyczuwalnym aromatem kokosa. Wybrałyśmy 6 wyjątkowych kompozycji, które nie tylko doskonale wpisują się w trendy, ale przede wszystkim – pachną optymizmem, otulają komfortem i dodają energii.

Gulf Orchid Baklava Bite

To zapach inspirowany aromatycznym, orientalnym deserem, ale najbardziej wyczuwalna jest w nim wyrazista nuta słonej, prażonej pistacji. Równoważą ją akordy soczystej brzoskwini i drzewa sandałowego, jednak za prawdziwą głębię kompozycji odpowiadają kremowe, maślane nuty mleka i ciasta. Wyrafinowany aromat dla prawdziwych miłośniczek perfum gourmand.

Zara Marshmallow Glow

W hiszpańskiej sieciówce znajdziemy co najmniej kilka deserowych zapachów idealnych na wiosnę. Ten łączy słodycz różowych pianek marshmallow i kremowego piżma. Całość zwieńcza nuta kwaśnej maliny, która harmonizuje i nadaje kompozycji świeżość.

Miu Miu Fleur De Lait

To perfumy, które podbiły serca trendsetterek. Ich skład jest prosty, ale trafnie dobrane nuty dają wrażenie luksusowych wakacji. Tak działa połączenie mleczka kokosowego i mango. To orzeźwiająca, słodka kompozycja z grupy tropical scents.

DKNY Nectar Love

Zamknięte w złotym flakonie perfumy z nutami miodu i neroli łączą ciepło, słodycz i delikatną świeżość. Dzięki temu są idealnym wyborem na pierwsze ciepłe dni, ale z powodzeniem można je nosić przez całe lato.

Coach Love Coach Love

Ten zapach otwierają słodkie akordy dzikiej truskawki. Po chwili jednak rozwijają się na skórze, ujawniając swoją wielowymiarowość. To zasługa nut czerwonej róży i bazy z drzewa cedrowego i mchu. Idealna kwiatowo-owocowa, słodka kompozycja na wiosnę.

Maison Asrar Vanilla Voyage

Waniliowe perfumy mają w sobie coś hipnotyzującego, przez co nigdy nam się nie znudzą. Te od marki Maison Asrar, choć bazują na najsłodszych akordach karmelu, miodu i masła, są doskonale wyważone i bardzo eleganckie.