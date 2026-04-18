Są lekkie, delikatnie słodkie i potrafią poprawić nastrój od pierwszej sekundy. Perfumy z nutą miodu to nasza definicja comfort-scents. Otulają ciepłem, a jednocześnie są świeże i przywodzą na myśl długie, wiosenne spacery z dala od miasta. Wybrałyśmy 4 kompozycje idealne na ciepłe dni.

Miód w perfumach ma różne oblicza. Może być nie tylko ciepły, otulający i karmelowy, ale też lekki niczym kwiatowy nektar. Właśnie tak pachnie w najpiękniejszych, wiosennych kompozycjach, które dają efekt muśniętej słońcem skóry i przywodzą na myśl zapach kwitnącej łąki. Obok miodu dominują w nich akordy świeżych kwiatów, akacji, jaśminu czy soczystych owoców zerwanych prosto z krzewu. Miodowe perfumy na wiosnę są kobiece, zmysłowe, słodkie, ale nie przytłaczające, raczej energetyczne, świetliste i przykuwające uwagę. Które wybrać? Te 4 zapachy na pewno trafią w Twój gust.

1 DKNY Nectar Love Kup teraz Ten miłosny nektar urzeka od pierwszego wdechu i zostaje w pamięci na długo. Jest najlepszym dowodem na to, że perfumy z nutą miodu nie muszą być zbyt słodkie. W kompozycji wyraźnie wyczuwalne są aromaty jaśminu, żółtej frezji i konwalii, dodające całości delikatności. Dzięki akordom mirabelki, nektarynki i neroli zapach jest idealnie zabalansowany – jednocześnie orzeźwia i otula komfortem.

2 Aqua Allegoria Nettare di Sole Guerlain Kup teraz Serce tego zapachu tworzą akordy świeżych kwiatów: róży, jaśminu wielkolistnego i magnolii. Lekkości dodają mu nuty wodne, bergamotka i kwiat pomarańczy, ale to miodowa baza decyduje o jego charakterze – delikatnym, ciepłym, o subtelnie słodkim finiszu.

3 Oh Honey! Maison Asrar Kup teraz Te arabskie perfumy z nutą miodu łączą w sobie świeże, owocowe akordy, białe kwiaty i przyprawy, co czyni je wymarzonym zapachem na coraz cieplejsze dni. W składzie znajdziemy m. in. energetyzujące cytrusy czy czarną porzeczkę. Dzięki temu kompozycja jest słodka, ale nie mdła, lecz bardzo wyrazista i niezwykle elegancka.