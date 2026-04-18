Najpiękniejsze perfumy z nutą miodu na wiosnę. Pachną jak spacer po łące
Są lekkie, delikatnie słodkie i potrafią poprawić nastrój od pierwszej sekundy. Perfumy z nutą miodu to nasza definicja comfort-scents. Otulają ciepłem, a jednocześnie są świeże i przywodzą na myśl długie, wiosenne spacery z dala od miasta. Wybrałyśmy 4 kompozycje idealne na ciepłe dni.
Miód w perfumach ma różne oblicza. Może być nie tylko ciepły, otulający i karmelowy, ale też lekki niczym kwiatowy nektar. Właśnie tak pachnie w najpiękniejszych, wiosennych kompozycjach, które dają efekt muśniętej słońcem skóry i przywodzą na myśl zapach kwitnącej łąki. Obok miodu dominują w nich akordy świeżych kwiatów, akacji, jaśminu czy soczystych owoców zerwanych prosto z krzewu. Miodowe perfumy na wiosnę są kobiece, zmysłowe, słodkie, ale nie przytłaczające, raczej energetyczne, świetliste i przykuwające uwagę. Które wybrać? Te 4 zapachy na pewno trafią w Twój gust.
DKNY Nectar Love
Ten miłosny nektar urzeka od pierwszego wdechu i zostaje w pamięci na długo. Jest najlepszym dowodem na to, że perfumy z nutą miodu nie muszą być zbyt słodkie. W kompozycji wyraźnie wyczuwalne są aromaty jaśminu, żółtej frezji i konwalii, dodające całości delikatności. Dzięki akordom mirabelki, nektarynki i neroli zapach jest idealnie zabalansowany – jednocześnie orzeźwia i otula komfortem.
Aqua Allegoria Nettare di Sole Guerlain
Serce tego zapachu tworzą akordy świeżych kwiatów: róży, jaśminu wielkolistnego i magnolii. Lekkości dodają mu nuty wodne, bergamotka i kwiat pomarańczy, ale to miodowa baza decyduje o jego charakterze – delikatnym, ciepłym, o subtelnie słodkim finiszu.
Oh Honey! Maison Asrar
Te arabskie perfumy z nutą miodu łączą w sobie świeże, owocowe akordy, białe kwiaty i przyprawy, co czyni je wymarzonym zapachem na coraz cieplejsze dni. W składzie znajdziemy m. in. energetyzujące cytrusy czy czarną porzeczkę. Dzięki temu kompozycja jest słodka, ale nie mdła, lecz bardzo wyrazista i niezwykle elegancka.
Honey Marc Jacobs
Kultowe perfumy od Marca Jacobsa to spacer po łące zamknięty we flakonie, który wygląda jak małe dzieło sztuki. Poza wyczuwalną nutą miodu ich wyjątkowy charakter budują nuty brzoskwini, gruszki i wiciokrzewu. Całość przełamuje jeden z najpiękniejszych aromatów – kwiatu pomarańczy. To ideał dla miłośniczek owocowo-kwiatowych, ciepłych i delikatnych kompozycji.