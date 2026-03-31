Perfumy z nutą mango wracają w wielkim stylu, tym razem w zupełnie nowej odsłonie. Pachną świeżo, energetycznie, a jednocześnie koją zmysły i pasują do wielu okazji. Wybrałyśmy 3 kompozycje, które pozostawiają po sobie niezapomniane wrażenie.

Obok czystych, kwiatowych kompozycji i wciąż królujących w trendach zapachów gourmand to właśnie one będą wieść prym tej wiosny. Owocowe perfumy kojarzące się z podróżą, wakacjami pod palmą i ciepłem słońca rozpieszczają zmysły, dodają energii i zaskakują głębią. Wśród nich jedną z najciekawszych propozycji są te z nutą mango.

Perfumy z nutą mango – jak pachną?

Ich finisz zależy od składu. Perfumy z akordem mango mogą być bardzo świeże i świetliste, ale też tropikalne i typowo wakacyjne lub bardziej zmysłowe. O ich ostatecznym charakterze decydują wykorzystane przez perfumiarzy nuty. Mango w zapachach zwykle łączy się z białymi kwiatami, ale też z kokosem czy wanilią. Dzięki temu wśród najpiękniejszych znajdziemy zarówno kwiatowo-owocowe, jak i słodsze, deserowe.

Najlepsze perfumy z nutą mango – jakie wybrać?

Idealne perfumy z nutą mango znajdziemy dziś zarówno w ofercie luksusowych domów mody, jak i u polskich marek. Swój niepowtarzalny charakter mają też kompozycje arabskie, o złożonym profilu, z wyczuwalną nutą orientu. Które wybrać? Oto 3 kompozycje, które pozostają w pamięci na długo.

1 Marc Jacobs Daisy Ever So Fresh Kup teraz Kultowe perfumy Daisy od Marca Jacobsa są znane od lat, ale ich wersja z nutą mango dla wielu osób może okazać się zaskoczeniem. To czysty, energetyczny zapach, w którym kwiatowe akordy łączą się z wodą różaną, ananasem i otulającym skórę kaszmirem. Całość tworzy ciepły, a zarazem orzeźwiający miks idealny na długie, wiosenne dni.

2 Gulf Orchid Mango Ice Kup teraz Klasyka arabskich perfum tym razem urzeka intensywną nutą sorbetu mango, która w połączeniu z bursztynem, imbirem, rabarbarem i białymi kwiatami tworzy niespotykaną mieszankę dla zmysłów. Charakterystyczną słodycz całości nadają deserowe akordy karmelu, orzechów i wanilii.