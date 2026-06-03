Nadwaga u psa – jak pomóc mu wrócić do formy?
Twój pies ostatnio mniej chętnie wychodzi na spacer? Zauważasz, że się dużo szybciej męczy? Jego sylwetka zrobiła się wyraźnie bardziej okrągła? W takiej sytuacji warto bliżej przyjrzeć się jego diecie i codziennym nawykom, bo być może występuje u niego nadwaga. Jak możesz pomóc pupilowi wrócić do formy? Podpowiadamy!
Nadwaga u psa – skąd się bierze?
Nadwaga najczęściej wynika z przekarmiania – pies otrzymuje więcej kalorii niż w rzeczywistości potrzebuje (zwłaszcza w dodatkowych przekąskach), a do tego nie rusza się wystarczająco dużo w ciągu dnia. Przyczyny nadwagi mogą być również związane z wiekiem (starsze psy mają wolniejszy metabolizm) czy sterylizacją lub kastracją (zabieg zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne). Niekiedy dodatkowe kilogramy wynikają z przyczyn zdrowotnych – przed rozpoczęciem procesu odchudzania warto więc skonsultować się z weterynarzem i je wykluczyć.
Nadwaga u psa – co możesz zrobić?
Jeśli chcesz pomóc swojemu pupilowi wrócić do prawidłowej wagi, postaw na kilka zmian codziennych nawyków związanych z dietą i aktywnością fizyczną. Spokojnie, te działania wcale nie muszą być trudne ani gwałtowne, żeby zobaczyć różnice – ważne jednak, aby były konsekwentne. Podstawowe kroki, które warto zrealizować, znajdziesz poniżej.
- Wybierz odpowiednią karmę
Szukaj formuł, w których głównym składnikiem jest konkretne mięso (np. indyk, łosoś, jagnięcina). Tego typu karma dostarcza wysokiej jakości białka pochodzenia zwierzęcego, które wspomaga budowę i utrzymanie mięśni. Warto też zwrócić uwagę na obecność błonnika, który zwiększa uczucie sytości po posiłku.
- Kontroluj porcje
Nawet najlepszej jakości karma nie przyniesie efektów, jeśli pies je więcej niż zaleca się w tabeli żywienia. Z tego powodu dokładnie kontroluj porcje – nie syp na oko, tylko odmierzaj przy pomocy wagi kuchennej zgodnie z zaleceniami producenta. Pod uwagę bierz docelową wagę pupila, a nie obecną.
- Ogranicz przekąski
Twój pies dostaje przysmaki między posiłkami? Wliczaj je do dziennego limitu kalorii i pamiętaj, że tylko uzupełniają karmę pełnoporcjową i powinny stanowić maksymalnie 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego. W powrocie do formy pomogą przekąski o prostym, wartościowym składzie, bez cukru i sztucznych dodatków.
- Wprowadź więcej ruchu
Regularna aktywność jest niezbędna, by pies zrzucił nadmierne kilogramy. Wystarczą dłuższe spacery i codzienne zabawy, aby zwiększyć poziom aktywności fizycznej.
Nadwaga u psa – podsumowanie
Powrót pupila do formy wymaga cierpliwości, konsekwencji i zaangażowania z Twojej strony – w doborze odpowiedniej karmy, stałej kontroli porcji i codziennej aktywności fizycznej. Warto jednak o to zadbać, bo pies, który waży tyle, ile powinien, jest pełny energii, chętny do codziennych zabaw i bardziej zadowolony.
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