Twój pies ostatnio mniej chętnie wychodzi na spacer? Zauważasz, że się dużo szybciej męczy? Jego sylwetka zrobiła się wyraźnie bardziej okrągła? W takiej sytuacji warto bliżej przyjrzeć się jego diecie i codziennym nawykom, bo być może występuje u niego nadwaga. Jak możesz pomóc pupilowi wrócić do formy? Podpowiadamy!

Nadwaga u psa – skąd się bierze?

Nadwaga najczęściej wynika z przekarmiania – pies otrzymuje więcej kalorii niż w rzeczywistości potrzebuje (zwłaszcza w dodatkowych przekąskach), a do tego nie rusza się wystarczająco dużo w ciągu dnia. Przyczyny nadwagi mogą być również związane z wiekiem (starsze psy mają wolniejszy metabolizm) czy sterylizacją lub kastracją (zabieg zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne). Niekiedy dodatkowe kilogramy wynikają z przyczyn zdrowotnych – przed rozpoczęciem procesu odchudzania warto więc skonsultować się z weterynarzem i je wykluczyć.

Nadwaga u psa – co możesz zrobić?

Jeśli chcesz pomóc swojemu pupilowi wrócić do prawidłowej wagi, postaw na kilka zmian codziennych nawyków związanych z dietą i aktywnością fizyczną. Spokojnie, te działania wcale nie muszą być trudne ani gwałtowne, żeby zobaczyć różnice – ważne jednak, aby były konsekwentne. Podstawowe kroki, które warto zrealizować, znajdziesz poniżej.

Wybierz odpowiednią karmę

Szukaj formuł, w których głównym składnikiem jest konkretne mięso (np. indyk, łosoś, jagnięcina). Tego typu karma dostarcza wysokiej jakości białka pochodzenia zwierzęcego, które wspomaga budowę i utrzymanie mięśni. Warto też zwrócić uwagę na obecność błonnika, który zwiększa uczucie sytości po posiłku.

Kontroluj porcje

Nawet najlepszej jakości karma nie przyniesie efektów, jeśli pies je więcej niż zaleca się w tabeli żywienia. Z tego powodu dokładnie kontroluj porcje – nie syp na oko, tylko odmierzaj przy pomocy wagi kuchennej zgodnie z zaleceniami producenta. Pod uwagę bierz docelową wagę pupila, a nie obecną.

Ogranicz przekąski

Twój pies dostaje przysmaki między posiłkami? Wliczaj je do dziennego limitu kalorii i pamiętaj, że tylko uzupełniają karmę pełnoporcjową i powinny stanowić maksymalnie 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego. W powrocie do formy pomogą przekąski o prostym, wartościowym składzie, bez cukru i sztucznych dodatków.

Wprowadź więcej ruchu

Regularna aktywność jest niezbędna, by pies zrzucił nadmierne kilogramy. Wystarczą dłuższe spacery i codzienne zabawy, aby zwiększyć poziom aktywności fizycznej.

Nadwaga u psa – podsumowanie

Powrót pupila do formy wymaga cierpliwości, konsekwencji i zaangażowania z Twojej strony – w doborze odpowiedniej karmy, stałej kontroli porcji i codziennej aktywności fizycznej. Warto jednak o to zadbać, bo pies, który waży tyle, ile powinien, jest pełny energii, chętny do codziennych zabaw i bardziej zadowolony.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak odpowiednio żywić swojego czworonoga? Zajrzyj na carnilove.com/pl i poznaj formuły stworzone z myślą o naturalnych potrzebach psów!

Materiał promocyjny carnilove.com/pl.