To moment, który nie zna półśrodków – albo zobaczysz prawdę, albo dalej będziesz przed nią uciekać. Emocje przybierają na sile, a to, co było zamiatane pod dywan, zaczyna domagać się uwagi. Ta pełnia nie pyta o zgodę – ona odsłania. I choć może to być niewygodne, właśnie tam kryje się największa szansa na zmianę…

Peł­nia Księ­ży­ca to zja­wi­sko astro­no­micz­ne, któ­re z re­gu­ły go­ści na na­szym nie­bie raz, bądź dwa razy w miesiącu. To właśnie wtedy nasz sa­­­­te­­­­li­­­­ta usta­­­­wia się na­­­­prze­­­­ci­­­w­ko sło­­­ń­ca two­­­­rząc tak zwa­­­­ną opo­­­­zy­­­­cję. Pod­czas pe­­­ł­ni Księ­ży­ca sta­je­my się bar­dziej oży­wie­ni i wraż­li­wi na to, co dzie­­­­je się do­­­­o­­­ko­­­­ła. Du­­­­żo osób od­czu­­­­wa wy­­­­ra­­­ź­ną zmia­nę na­stro­ju, co czę­­­­sto sku­­­t­ku­­­­je pro­­­­ble­­­­ma­­­­mi ze snem, a na­­­­wet bez­­­­se­­­n­no­­­­­­­ścią.

Pełnia Księżyca w maju 2026. Kiedy wypada?

Majowa pełnia Księżyca w 2026 r. rozświetli niebo 1 maja o godzinie 19:22 czasu polskiego. Co ciekawe będzie to pierwsza z dwóch pełni, które pojawią się w tym miesiącu, co dodatkowo podkreśla jej intensywny i przełomowy charakter…

Pełnia Księżyca w maju 2026. Co oznacza?

Majowa pełnia znana jest jako Kwiatowy Księżyc – nazwa ta nawiązuje do czasu rozkwitu natury, kiedy wiosna osiąga swoje apogeum. W astrologii jednak ta pełnia niesie znacznie głębsze znaczenie, ponieważ wypada w znaku Skorpiona – symbolu transformacji, prawdy i emocjonalnej głębi. To energia, która nie zatrzymuje się na powierzchni, lecz sięga tam, gdzie chowamy lęki, pragnienia i niewypowiedziane historie.

Aktywna oś Byk–Skorpion podkreśla napięcie między potrzebą stabilności a koniecznością zmiany. Z jednej strony pragniemy bezpieczeństwa, spokoju i komfortu, z drugiej – coś w nas domaga się konfrontacji z tym, co niewygodne, ale prawdziwe. Ta pełnia może przynieść momenty przełomowe: ujawnienie sekretów, powrót dawnych tematów, intensywne rozmowy czy decyzje, które odkładaliśmy od miesięcy. To dobry czas, by przyjrzeć się swoim emocjom, zakończyć niedomknięte sprawy i odpuścić to, co przestało nam służyć. Warto też zadbać o ciało i zmysły – równowaga między tym, co materialne a tym, co wewnętrzne, pomoże przejść przez ten okres łagodniej.

Pełnia w znaku Skorpiona. Kto odczuje ją najmocniej?

Najmocniej jej wpływ odczują osoby spod znaku Skorpiona oraz Byka (a także osoby, które posiadają planety osobiste w tych znakach bądź osie). Skorpiony mogą poczuć przypływ emocji, wglądów i wewnętrznej siły, natomiast Byki zostaną skonfrontowane z tym, co wymaga zmiany mimo potrzeby stabilizacji. Na kiepskie samopoczucie mogą z kolei skarżyć się Lwy i Wodniki- nadchodząca pełnia rzuci światło na nierozwiązane sprawy i długo tłumione lęki.