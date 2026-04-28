Nadchodzi pełnia w znaku Skorpiona. Ukryte sprawy wyjdą na jaw
To moment, który nie zna półśrodków – albo zobaczysz prawdę, albo dalej będziesz przed nią uciekać. Emocje przybierają na sile, a to, co było zamiatane pod dywan, zaczyna domagać się uwagi. Ta pełnia nie pyta o zgodę – ona odsłania. I choć może to być niewygodne, właśnie tam kryje się największa szansa na zmianę…
Pełnia Księżyca to zjawisko astronomiczne, które z reguły gości na naszym niebie raz, bądź dwa razy w miesiącu. To właśnie wtedy nasz satelita ustawia się naprzeciwko słońca tworząc tak zwaną opozycję. Podczas pełni Księżyca stajemy się bardziej ożywieni i wrażliwi na to, co dzieje się dookoła. Dużo osób odczuwa wyraźną zmianę nastroju, co często skutkuje problemami ze snem, a nawet bezsennością.
Pełnia Księżyca w maju 2026. Kiedy wypada?
Majowa pełnia Księżyca w 2026 r. rozświetli niebo 1 maja o godzinie 19:22 czasu polskiego. Co ciekawe będzie to pierwsza z dwóch pełni, które pojawią się w tym miesiącu, co dodatkowo podkreśla jej intensywny i przełomowy charakter…
Pełnia Księżyca w maju 2026. Co oznacza?
Majowa pełnia znana jest jako Kwiatowy Księżyc – nazwa ta nawiązuje do czasu rozkwitu natury, kiedy wiosna osiąga swoje apogeum. W astrologii jednak ta pełnia niesie znacznie głębsze znaczenie, ponieważ wypada w znaku Skorpiona – symbolu transformacji, prawdy i emocjonalnej głębi. To energia, która nie zatrzymuje się na powierzchni, lecz sięga tam, gdzie chowamy lęki, pragnienia i niewypowiedziane historie.
Aktywna oś Byk–Skorpion podkreśla napięcie między potrzebą stabilności a koniecznością zmiany. Z jednej strony pragniemy bezpieczeństwa, spokoju i komfortu, z drugiej – coś w nas domaga się konfrontacji z tym, co niewygodne, ale prawdziwe. Ta pełnia może przynieść momenty przełomowe: ujawnienie sekretów, powrót dawnych tematów, intensywne rozmowy czy decyzje, które odkładaliśmy od miesięcy. To dobry czas, by przyjrzeć się swoim emocjom, zakończyć niedomknięte sprawy i odpuścić to, co przestało nam służyć. Warto też zadbać o ciało i zmysły – równowaga między tym, co materialne a tym, co wewnętrzne, pomoże przejść przez ten okres łagodniej.
Pełnia w znaku Skorpiona. Kto odczuje ją najmocniej?
Najmocniej jej wpływ odczują osoby spod znaku Skorpiona oraz Byka (a także osoby, które posiadają planety osobiste w tych znakach bądź osie). Skorpiony mogą poczuć przypływ emocji, wglądów i wewnętrznej siły, natomiast Byki zostaną skonfrontowane z tym, co wymaga zmiany mimo potrzeby stabilizacji. Na kiepskie samopoczucie mogą z kolei skarżyć się Lwy i Wodniki- nadchodząca pełnia rzuci światło na nierozwiązane sprawy i długo tłumione lęki.