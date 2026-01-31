Choć zimowe noce zwykle kojarzą się z ciszą i uśpieniem to ta jedna może przynieść wyjątkowe poruszenie. Już w najbliższa niedzielę, 1 lutego na niebie dojdzie do wyjątkowej pełni Księżyca w znaku ognistego Lwa. Co dokładnie oznacza to zjawisko i które znaki zodiaku odczują te energie najmocniej?

Pe­ł­nia Księ­­ży­­ca jest zjawiskiem, któ­­re możemy obserwować na niebie raz bądź ma­k­sy­­ma­l­nie dwa ra­­zy w mie­­sią­­cu. To właśnie wtedy nasz zie­m­ski sa­­te­­li­­ta usta­­wia się na­­prze­­ci­w­ko sło­ń­ca two­­rząc tak zwa­­ną opo­­zy­­cję. Podczas pełnej tarczy Księżyca wyostrza się nasza wra­ż­li­­wość i uważność na to, co dzie­­je się do­­o­ko­­ła. Du­­żo osób od­czu­­wa wy­­ra­ź­ny przy­­pływ ene­r­gii, co może skutkować problemami ze snem.

Pełnia Księżyca w lutym 2026. Co oznacza i kiedy wypada?

Zbliżająca się pełnia naj­czę­ściej okre­śla­na jest ja­ko Śnieżny Księżyc. To niecodzienne zjawisko będzie miało swój punkt kulminacyjny dokładnie w niedzielę- 1 lutego o godzinie 23:10 (czasu polskiego). Nazwa nadchodzącej pełni wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a Śnieżny Księżyc ma nawiązywać do zimna, śniegu i siarczystych mrozów, które zazwyczaj występują w tym czasie.

Z uwa­­gi na to, że w tra­k­cie pe­ł­ni nasz sa­­te­­li­­ta zna­j­dzie się w zna­­ku ogni­ste­go Lwa to rzu­­ci on świa­­tło na kwe­­stie zwią­­za­­ne z naszym ego, dumą i tym, kim chcemy być naprawdę- bez udawania i zakładania niepotrzebnych masek. Znak ten ko­ja­rzo­ny jest z ogrom­ną pa­sją, od­wa­gą, dzia­ła­niem i potrzebą bycia zauważonym. Lew nie lubi półśrodków. Nie akceptuje życia „na pół gwizdka”. Pragnie świecić pełnym blaskiem i zachęca nas do tego samego.

Oś Lew- Wodnik

Pełnia ta wypada na osi Lew-Wodnik, co nadaje całemu zjawisku dodatkowej głębi i napięcia. Z jednej strony mamy indywidualizm, serce, ekspresję i potrzebę osobistego uznania (Lew), z drugiej zaś wspólnotę, przyszłość, idee i działanie dla dobra ogółu (Wodnik). Ta pełnia może więc postawić nas przed ważnym pytaniem: czy żyjemy w zgodzie ze sobą, czy raczej dopasowujemy się do oczekiwań innych?

To moment, w którym wiele osób może odczuć silną potrzebę wyrażenia siebie. Niewypowiedziane emocje mogą wyjść na powierzchnię, a sprawy, które zamiataliśmy pod dywan, nagle domagają się uwagi. Pełnia w Lwie nie pozwala dłużej chować się w cieniu. Zachęca do odwagi, szczerości wobec siebie i pokazania światu swojej prawdziwej natury.

Może to być również czas konfrontacji z własnym ego. Czy nasze działania wynikają z autentycznej potrzeby serca, czy z pragnienia aprobaty? Czy to, co robimy, daje nam radość, czy jedynie buduje wizerunek, który chcemy pokazać innym? Energia tej pełni sprzyja zrzucaniu masek i odkrywaniu prawdy o sobie.

W relacjach międzyludzkich może pojawić się potrzeba większej uwagi, czułości i docenienia. Lew pragnie być kochany i zauważony, dlatego w tym czasie możemy silniej odczuwać potrzebę bliskości, uznania i emocjonalnego ciepła. Jednocześnie oś z Wodnikiem przypomina, że zdrowe relacje opierają się na równowadze między „ja” a „my”.

Pełnia Księżyca w znaku Lwa. Te znaki odczują ją najmocniej

Pe­ł­nia Śnieżnego Księżyca mo­­że oka­­zać się nie­­zwy­­kle prze­­ło­­mo­­wa dla ta­­kich zna­­ków jak: Lew, czy Wodnik (opo­zy­cja), a ta­k­że (w mnie­j­szym sto­p­niu) dla osób spod zna­ku Wagi, Barana, Strzelca, czy Bliźniąt. Byki i Skorpiony powinny mieć się natomiast na baczności. Wa­r­to brać pod uwa­­gę ró­w­nież asce­n­dent, czy in­­ne pla­­ne­­ty oso­­bi­­ste ta­­kie jak: We­­nus, Mars oraz Księ­­życ.