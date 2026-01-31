Nadchodzi pełnia w znaku Lwa. Te znaki czeka prawdziwy przełom
Choć zimowe noce zwykle kojarzą się z ciszą i uśpieniem to ta jedna może przynieść wyjątkowe poruszenie. Już w najbliższa niedzielę, 1 lutego na niebie dojdzie do wyjątkowej pełni Księżyca w znaku ognistego Lwa. Co dokładnie oznacza to zjawisko i które znaki zodiaku odczują te energie najmocniej?
Pełnia Księżyca jest zjawiskiem, które możemy obserwować na niebie raz bądź maksymalnie dwa razy w miesiącu. To właśnie wtedy nasz ziemski satelita ustawia się naprzeciwko słońca tworząc tak zwaną opozycję. Podczas pełnej tarczy Księżyca wyostrza się nasza wrażliwość i uważność na to, co dzieje się dookoła. Dużo osób odczuwa wyraźny przypływ energii, co może skutkować problemami ze snem.
Pełnia Księżyca w lutym 2026. Co oznacza i kiedy wypada?
Zbliżająca się pełnia najczęściej określana jest jako Śnieżny Księżyc. To niecodzienne zjawisko będzie miało swój punkt kulminacyjny dokładnie w niedzielę- 1 lutego o godzinie 23:10 (czasu polskiego). Nazwa nadchodzącej pełni wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a Śnieżny Księżyc ma nawiązywać do zimna, śniegu i siarczystych mrozów, które zazwyczaj występują w tym czasie.
Z uwagi na to, że w trakcie pełni nasz satelita znajdzie się w znaku ognistego Lwa to rzuci on światło na kwestie związane z naszym ego, dumą i tym, kim chcemy być naprawdę- bez udawania i zakładania niepotrzebnych masek. Znak ten kojarzony jest z ogromną pasją, odwagą, działaniem i potrzebą bycia zauważonym. Lew nie lubi półśrodków. Nie akceptuje życia „na pół gwizdka”. Pragnie świecić pełnym blaskiem i zachęca nas do tego samego.
Oś Lew- Wodnik
Pełnia ta wypada na osi Lew-Wodnik, co nadaje całemu zjawisku dodatkowej głębi i napięcia. Z jednej strony mamy indywidualizm, serce, ekspresję i potrzebę osobistego uznania (Lew), z drugiej zaś wspólnotę, przyszłość, idee i działanie dla dobra ogółu (Wodnik). Ta pełnia może więc postawić nas przed ważnym pytaniem: czy żyjemy w zgodzie ze sobą, czy raczej dopasowujemy się do oczekiwań innych?
To moment, w którym wiele osób może odczuć silną potrzebę wyrażenia siebie. Niewypowiedziane emocje mogą wyjść na powierzchnię, a sprawy, które zamiataliśmy pod dywan, nagle domagają się uwagi. Pełnia w Lwie nie pozwala dłużej chować się w cieniu. Zachęca do odwagi, szczerości wobec siebie i pokazania światu swojej prawdziwej natury.
Może to być również czas konfrontacji z własnym ego. Czy nasze działania wynikają z autentycznej potrzeby serca, czy z pragnienia aprobaty? Czy to, co robimy, daje nam radość, czy jedynie buduje wizerunek, który chcemy pokazać innym? Energia tej pełni sprzyja zrzucaniu masek i odkrywaniu prawdy o sobie.
W relacjach międzyludzkich może pojawić się potrzeba większej uwagi, czułości i docenienia. Lew pragnie być kochany i zauważony, dlatego w tym czasie możemy silniej odczuwać potrzebę bliskości, uznania i emocjonalnego ciepła. Jednocześnie oś z Wodnikiem przypomina, że zdrowe relacje opierają się na równowadze między „ja” a „my”.
Pełnia Księżyca w znaku Lwa. Te znaki odczują ją najmocniej
Pełnia Śnieżnego Księżyca może okazać się niezwykle przełomowa dla takich znaków jak: Lew, czy Wodnik (opozycja), a także (w mniejszym stopniu) dla osób spod znaku Wagi, Barana, Strzelca, czy Bliźniąt. Byki i Skorpiony powinny mieć się natomiast na baczności. Warto brać pod uwagę również ascendent, czy inne planety osobiste takie jak: Wenus, Mars oraz Księżyc.