Najnowsza edycja „Tańca z gwiazdami” jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Po dogrywce, która miała miejsce w ostatnim odcinku, produkcja ponownie zaskoczyła widzów. Już za tydzień uczestnicy wystąpią na parkiecie w nowych duetach.

Wiosenna edycja „Tańca z gwiazdami” od początku budzi ogromne emocje. Mowa nie tylko o występach uczestników, ale też zmianach w formule formatu wprowadzanych przez produkcję. Ostatni odcinek rozpoczął się niestandardowo – od dogrywki, w której wzięły udział dwie zagrożone pary. Już w pierwszych minutach emisji z marzeniami o Kryształowej Kuli pożegnali się Izabela Skierska i Kamil Nożyński. Pod koniec programu do grona osób, które musiały rozstać się z parkietem dołączyli Izabella Miko I Albert Kosiński. Na tym nie koniec niespodzianek.

Zamiana par w „Tańcu z gwiazdami”

W nadchodzącą niedzielę na parkiecie zobaczymy występy nowych par. To widzowie zdecydowali o tym, kto z kim zatańczy w siódmym odcinku show. Przez głosowanie na Instagramowym profilu „Tańca z gwiazdami” wyłoniono takie duety, jak Magdalena Tarnowska i Gamou Fall, Hanna Żudziewicz i Piotr Kędzierski czy Julia Suryś i Kacper „Jasper” Porębski. Paulina Gałązka zatańczy z Jackiem Jeschke, a Magdalena Boczarska z Michałem Bartkiewiczem. Nową partnerką taneczną Sebastiana Fabijańskiego została z kolei Daria Syta. Zamiana partnerów będzie jednorazowa.

źródło: AKPA

