Są takie kompozycje, które od razu chwytają za serce. Tak jest również w przypadku tych wyjątkowych, niszowych perfum, które pokochały TikTokerki. Sticky Fingers autorstwa Franceski Bianchi to zapach, obok którego nie da się przejść obojętnie- intensywny, dekadencki i absolutnie uzależniający. Nic dziwnego, że w ostatnich miesiącach ciszy się tak dużą popularnością na TikToku.

Niszowe perfumy, które zachwyciły TikTokerki

Sticky Fingers to kompozycja zbudowana wokół paczuli, ale zapomnij o jej klasycznym, ziemistym obliczu. Tutaj paczula jest niemal musująca, gęsta i niepokojąco zmysłowa. Już w otwarciu uderza intensywne połączenie paczuli i skóry, podbite ciepłą kolendrą oraz cynamonem. Zapach od pierwszej chwili sprawia wrażenie dzikiego, beztroskiego i lekko niebezpiecznego- jak nocny spacer bez planu, w skórzanej kurtce, z sercem bijącym szybciej niż zwykle. Z czasem kompozycja zaczyna się zmieniać i nabiera głębi. Do gry wchodzi irys, który nadaje całości aksamitnej miękkości i elegancji, ale nie łagodzi charakteru zapachu. W tle pojawia się drzewo sandałowe i heliotrop, które sprawiają, że Sticky Fingers staje się bardziej wielowymiarowy i nieoczywisty.

Chwilę później zapach odsłania swoje najbardziej kuszące oblicze. Wyczuwalne są zwijane liście tytoniu, ciepła fasolka tonka, animaliczne kastoreum i miękka, lekko znoszona skóra. Całość osiada na skórze ciężko, gęsto i bardzo długo- w końcu mamy do czynienia z extrait de parfum, a więc jedną z najbardziej skoncentrowanych form perfum.

Marka Francesca Bianchi to synonim perfumiarstwa artystycznego w najczystszej postaci. Jej zapachy to niezwykle intensywne ekstrakty, komponowane z najwyższej jakości składników, produkowane w małych partiach w rodzinnej firmie w Grasse, a następnie rozlewane w rzemieślniczej manufakturze w Mediolanie. Każdy minimalistyczny flakon kryje w sobie osobistą wizję twórczyni.

Źródłem mojej inspiracji są rzeczywiste okoliczności, stany umysłu i intuicje pełne niepokojących, zmysłowych, emocjonalnych lub duchowych znaczeń. Gdy mieszam składniki wstrzymuję oddech przy każdej kropli, którą dodaję, niczym w świętym rytuale. W tych ekstatycznych i cichych chwilach czuję się jak alchemik, który poprzez przemianę daje życie czemuś nowemu, czemuś co nie jest zwykłą sumą dodanych materiałów.

– zapewnia twórczyni.