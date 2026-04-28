Piotr Mróz nie gryzł się w język, komentując postać Kuby Wojewódzkiego. Aktor w ostrych słowach zarzucił dziennikarzowi hipokryzję i brak autentyczności. Nie zabrakło też osobistych uwag – Mróz zasugerował, że celebryta może mieć kompleks swojego wieku. Szykuje się medialna burza?

Piotr Mróz to polski aktor pochodzący z miasta Różan. Zadebiutował w serialu Klan, w którym wcielił się w postać barmana. Ogromną popularność przyniosła mu jednak rola starszego aspiranta Kuby Roguza w serialu paradokumentalnym Gliniarze. Oprócz tego mogliśmy oglądać go także w programach rozrywkowych takich jak: Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, Good Luck Guys, czy Ninja Warrior Polska.

Piotr Mróz podsumował Kubę Wojewódzkiego. „Ma kompleks swojego wieku”

Piotr Mróz od czasu do czasu pojawia się na różnych eventach, a także udziela obszernych wywiadów. Ostatnio był gościem podcaście Kozaczek.pl, w którym wypowiedział się na temat jednego z najpopularniejszych polskich dziennikarzy- Kuby Wojewódzkiego.

Wydaje mi się, że gdyby pan Wojewódzki stracił wszystkie pieniądze, stracił program, to ten człowiek sam w swoim mniemaniu uznałby, że nie jest wartościowy. To jest moje zdanie, tak mi się wydaje i ten człowiek mógłby się załamać, bo on za każdym razem czy zaprasza tę dziewczynę, która się sprzedaje w internecie, bo tak to możemy nazwać, on za każdym razem się pyta “ile zarabiasz?”, więc widać, jak dla niego ważne jest, żeby gonić za pieniędzmi

– stwierdził Mróz.

Co więcej aktor zarzucił Wojewódzkiemu hipokryzję, a także wytknął braki dziennikarskie:

Człowiek, który z tego, co pamiętam jeszcze x lat temu śmiał się ze swoich znajomych, którzy raczkują w reklamach, dzisiaj jest jedną wielką reklamą […] Ja uważam, że to jest bardzo inteligentny facet, aczkolwiek często pod płaszczem pięknego słownictwa próbuje stworzyć inteligentną rozmowę, co nie zawsze wychodzi, co pokazał pan Stanowski. Pokazał takie braki dziennikarskie, nieprzygotowanie, pogubienie

– wyliczał Piotr Mróz.

Zdaniem aktora wiele działań Wojewódzkiego podyktowanych jest jego kompleksami. Gwiazdor serialu Gliniarze stwierdził, że dziennikarz ma problem ze swoim wiekiem.

Wydaje mi się, że ma kompleks swojego wieku, to też jest moje zdanie, że tak na siłę chce się zbratać z tym internetem, że chce być taki fajny dla tych młodych ludzi. On dla nich jest panem Wojewódzkim, można by nawet powiedzieć dziadkiem Wojewódzkim […] Nie jest też królem ani wizjonerem, tak jak się nazywa, bo nie wytycza szlaków, tylko podąża za tym, co w danej chwili jest modne

– dodał Mróz.

