Są orzeźwiające, lekkie i przywodzą na myśl zapach słonego, morskiego powietrza. Perfumy z oceanicznymi akordami pachną jak wspomnienie wakacji. Wybrałyśmy 5 kompozycji, które przenoszą myśli na najpiękniejsze plaże.

Morskie perfumy budzą skojarzenia ze słoną wodą, wilgotnym powietrzem, algami i unoszącym się w eterze jodem. Ich historia sięga ubiegłego wieku. To właśnie wtedy odkryto substancję o nazwie calone, która daje iluzję chłodnej, morskiej bryzy na skórze i do dziś stanowi bazę oceanicznych zapachów. Niegdyś niszowe, aktualnie morskie perfumy coraz częściej są konkurencją dla czysto kwiatowych i cytrusowych kompozycji. Nic dziwnego. Są nieoczywiste, świeże i doskonale komponują się z wakacyjną opalenizną.

Jak pachną morskie perfumy? Lato 2026 należy do tych kompozycji

Morskie perfumy to zwykle połączenie wodnych akordów z nutami zielonymi, cytrusowymi i ozonowymi. Najczęściej bazują na akcentach soli morskiej, alg i wodorostów, słonej wody czy powietrza. Dopełniają je nuty bergamotki, cytryny, ale też traw, ogórka, jałowca czy rozmarynu. Współczesne zapachy z oceanicznymi akordami coraz częściej są dalekie od dawnej syntetyczności. Pachną realistycznie, bardzo naturalnie, czysto i świeżo. To dlatego tak dobrze sprawdzają się w upały.

Zobacz też: perfumy solarne na lato 2026

Najpiękniejsze perfumy morskie na lato 2026 – te zapachy przykuwają uwagę

Napawające spokojem jak patrzenie w morską głębię perfumy znajdziemy dziś zarówno w portfoliach luksusowych, francuskich marek, jak i w sieciówkach. Wybrałyśmy te, które najlepiej oddają klimat plaż.

1 Maison Margiela Replica Sailing Day Kup teraz Zapach inspirowany lazurowym wybrzeżem urzeka od pierwszej sekundy, która należy do nut wodnych i jałowca. Po chwili aromat rozwija się na skórze dzięki akordom irysa i kolendry. Całość zwieńczają akcenty bursztynu i czerwonych alg. To kompozycja, która przenosi myśli na rejs wokół greckich wysp.

2 Jo Malone Wood Sage & Sea Salt Kup teraz Kultowy zapach Jo Malone inspirowany malowniczym krajobrazem brytyjskiego wybrzeża w składzie ma między innymi sól morską, szałwię i wodorosty, przełamane orzeźwiającym akordem grejpfruta.

3 Hermès Eau des Merveilles Bleue Kup teraz Hermès Eau des Merveilles Bleue łączy akord morskiej bryzy z nutami jałowca, paczuli i minerałów. Świeży, słonawy i elegancki zapach przywołuje skojarzenia z nadmorskim spacerem po kamienistym wybrzeżu.

4 Le Monde Gourmand Sel Océan Kup teraz Te perfumy to prawdziwy hołd dla magii morskiego powietrza. Otwierają go nuty różowej soli morskiej i konwalii, które po chwili doskonale współgrają z akordami neroli, białej brzoskwini i wiciokrzewu.